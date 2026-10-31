Verso Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo: 23 biancorossi per la trasferta al Barbera. L’elenco completo

Il Vicenza ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Sono 23 i calciatori convocati da Fabio Gallo per la trasferta siciliana, che vedrà i biancorossi affrontare la formazione di Filippo Inzaghi, capolista del campionato.





Nell’elenco figurano tre portieri, sette difensori, otto centrocampisti e cinque attaccanti. Tra i giocatori a disposizione del tecnico biancorosso spiccano Moncini, Merkaj, Morra e Rauti nel reparto offensivo, mentre a centrocampo sono presenti, tra gli altri, Valoti, Zonta e Carraro.

Non figura nella lista Giulio Pellizzari, alle prese con un problema muscolare.

Palermo-Vicenza, i 23 convocati di Fabio Gallo

Portieri: Bagheria, Gagno, Tantalocchi.

Difensori: Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi.

Centrocampisti: Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta.

Attaccanti: Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti.

Il Vicenza si prepara dunque alla sfida del Renzo Barbera, dove il Palermo cercherà di conquistare un’altra vittoria davanti ai propri tifosi, in occasione del 126° anniversario della fondazione del club rosanero.