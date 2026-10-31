Verso Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo: 23 biancorossi per la trasferta al Barbera. L’elenco completo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
871126588_1780482706491683_4895415009677019264_n

Il Vicenza ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Sono 23 i calciatori convocati da Fabio Gallo per la trasferta siciliana, che vedrà i biancorossi affrontare la formazione di Filippo Inzaghi, capolista del campionato.


Nell’elenco figurano tre portieri, sette difensori, otto centrocampisti e cinque attaccanti. Tra i giocatori a disposizione del tecnico biancorosso spiccano Moncini, Merkaj, Morra e Rauti nel reparto offensivo, mentre a centrocampo sono presenti, tra gli altri, Valoti, Zonta e Carraro.

Non figura nella lista Giulio Pellizzari, alle prese con un problema muscolare.

Palermo-Vicenza, i 23 convocati di Fabio Gallo

Portieri: Bagheria, Gagno, Tantalocchi.

Difensori: Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi.

Centrocampisti: Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta.

Attaccanti: Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti.

Il Vicenza si prepara dunque alla sfida del Renzo Barbera, dove il Palermo cercherà di conquistare un’altra vittoria davanti ai propri tifosi, in occasione del 126° anniversario della fondazione del club rosanero.

Altre notizie

galloppa

Modena-Mantova 1-1, Galloppa: «Vittoria buttata, abbiamo perso una marcatura. Grande partita, meritavamo i tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
floro-flores-benevento-calcio-e1763214851951

Cremonese-Benevento 2-0, Floro Flores: «Ci siamo fatti gol da soli. Due errori ci hanno tagliato le gambe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
pecchia-pre-entella-e1789740700868

Cremonese-Benevento 2-0, Pecchia: «Abbiamo ritrovato la vittoria in casa. I giovani hanno dato un grande segnale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 174125

Südtirol-Cesena 1-1, Diamanti: «Abbiamo dominato dal primo all’ultimo minuto. De Rossi mi aveva avvertito…»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 171800

Catanzaro, Polito sul Palermo: «Da cinque anni fa cose da un’altra categoria, forse anche più della Serie A. Eppure è ancora in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
860575968_2662962894165082_932184879973763667_n

Serie B, 10ª giornata: Cremonese batte Benevento 2-0, pari tra Modena-Mantova e Südtirol-Cesena. Risultati finali e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
873373189_2271337727148213_6668974789174931793_n

Verso Palermo-Vicenza, biancorossi in partenza per la Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
primavera palermo

Primavera 2, Palermo-Catanzaro 2-2: Ribaudo salva i rosanero all’85’. Doppia rimonta al Cardinale

Angelo Giambona Ottobre 31, 2026
864951380_28961827660116625_1968745381233524455_n

Palermo, Bonucci in città: pranzo con Perin alla Trattoria Supra i Mura. Domani potrebbe essere al Barbera per il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B, 10ª giornata: Cremonese e Südtirol avanti, Modena-Mantova 0-0. I risultati dei primi tempi LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
df483b0e-2b80-46b3-858e-d0a7a7759a82 (2)

Escl. Ciaramitaro: «Il Palermo Primavera può giocarsi il campionato. Quello di Inzaghi ha dimostrato la sua forza a Pisa»

Angelo Giambona Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 150202

Inzaghi presenta Palermo-Vicenza: «Vogliamo tornare subito a vincere. Il pari di Pisa ci ha dato grande consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026

Ultimissime

871126588_1780482706491683_4895415009677019264_n

Verso Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo: 23 biancorossi per la trasferta al Barbera. L’elenco completo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
galloppa

Modena-Mantova 1-1, Galloppa: «Vittoria buttata, abbiamo perso una marcatura. Grande partita, meritavamo i tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
floro-flores-benevento-calcio-e1763214851951

Cremonese-Benevento 2-0, Floro Flores: «Ci siamo fatti gol da soli. Due errori ci hanno tagliato le gambe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
pecchia-pre-entella-e1789740700868

Cremonese-Benevento 2-0, Pecchia: «Abbiamo ritrovato la vittoria in casa. I giovani hanno dato un grande segnale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 174125

Südtirol-Cesena 1-1, Diamanti: «Abbiamo dominato dal primo all’ultimo minuto. De Rossi mi aveva avvertito…»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026