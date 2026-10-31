Cremonese-Benevento 2-0, Floro Flores: «Ci siamo fatti gol da soli. Due errori ci hanno tagliato le gambe»

Il Benevento esce sconfitto dallo stadio Zini, battuto 2-0 dalla Cremonese nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Una battuta d’arresto che interrompe la serie di risultati utili della formazione campana e lascia diversi rimpianti al tecnico Antonio Floro Flores, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’incontro.

L’allenatore giallorosso ha analizzato con lucidità la prestazione della propria squadra, individuando negli errori individuali e nella scarsa incisività offensiva le principali cause della sconfitta. Spazio anche alle scelte di formazione, alla prova di Mignani, al rientro di Verdi e al prossimo derby contro l’Avellino.





Floro Flores: «Ci siamo fatti gol da soli»

Il tecnico del Benevento non ha nascosto la delusione per una prestazione al di sotto delle aspettative, soprattutto nella prima frazione di gioco.

«Ci siamo fatti gol da soli. Il primo tempo non è stato bello da parte di entrambe le squadre, ci poteva stare alla terza gara in una settimana. Noi non abbiamo disputato un bel primo tempo, sarebbe stato giusto lo 0-0, ma il nostro errore ingenuo ci ha tagliato le gambe».

Floro Flores ha poi difeso il giovane Mignani, protagonista di un episodio negativo che ha condizionato l’andamento della partita.

«Abbiamo provato a fare una cosa che non abbiamo mai provato, dispiace per il ragazzo, ma si sbaglia per imparare».

Le scelte iniziali e la gestione delle energie

L’allenatore ha spiegato anche le rotazioni effettuate nella formazione titolare, dettate dalla necessità di gestire le energie dopo tre partite disputate nell’arco di una settimana.

«Saio, Sernicola e così via hanno sempre giocato. Ne ho cambiati alcuni, volevo dare più energia e brillantezza in alcuni elementi. Non mi aspettavo una prova così, specie nel primo tempo. Meglio invece nella ripresa».

Una gestione che non ha prodotto i risultati sperati, con il Benevento apparso in difficoltà soprattutto nei primi 45 minuti.

«Non mi aspettavo una Cremonese così rinunciataria»

Floro Flores ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’atteggiamento tattico della Cremonese, più prudente rispetto alle precedenti uscite.

«Non pensavo di affrontare una squadra rinunciataria. In altre gare pressava alta, in vari frangenti metteva in difficoltà gli avversari. Veniva dalla Serie A».

Il tecnico ha comunque riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando come gli errori commessi abbiano avuto un peso determinante.

«Io penso che abbiamo fatto una buona ripresa, nel primo tempo invece non ci hanno fatto giocare. Abbiamo pagato due errori individuali, spiace perché capita da un po’».

La maggiore iniziativa nella seconda frazione non è stata accompagnata dalla necessaria concretezza negli ultimi metri.

«Una partita bruttissima nel primo tempo da parte di entrambe le squadre, una gara contratta. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, vero che potevamo essere più incisivi, ma abbiamo calciato forse una sola volta in porta».

Mignani e le difficoltà contro la difesa grigiorossa

Il tecnico è tornato anche sulla prestazione di Mignani, spiegando che l’identità tattica della squadra non deve cambiare in funzione del singolo interprete.

«Il nostro modo di giocare cambia in base alle nostre idee, non dobbiamo snaturarci per Mignani. Ha fatto più fatica, affrontando due giocatori importanti, ma è giovane e può commettere errori per poter crescere, come tutti quanti noi».

Floro Flores ha quindi ribadito quanto sia importante limitare le disattenzioni contro avversari di qualità.

«Se non avessimo commesso quell’errore, forse sarebbe stata una partita diversa, ma col senno di poi non possiamo dirlo con certezza. È andata così, contro una squadra del genere meno sbagli e meglio è, perché ci sono giocatori di immense qualità».

Verdi torna in campo: «Ci darà una mano»

Tra le note positive della trasferta di Cremona c’è il minutaggio concesso a Verdi, considerato una risorsa importante per il prosieguo della stagione.

«Sì, sta bene, già lavorava bene da alcune settimane. Avevo pensato di inserirlo dall’inizio, ma forse non era la partita giusta per lui. Ci darà una mano, è un calciatore di qualità».

L’allenatore ha poi commentato i due cambi effettuati durante l’intervallo, ribadendo ciò che pretende dai propri calciatori.

«Ai giocatori chiedo fame, non gol».

Sul rendimento della squadra potrebbe aver inciso anche la gestione di una settimana particolarmente impegnativa.

«Non è una scusante, ma è stata quasi una settimana in ritiro tra scioperi vari e infrasettimanale. Non abbiamo lavorato forse al meglio in vista della partita, ma sono i pro e i contro di giocare anche in settimana».

Verso il derby con l’Avellino: «Arrivo serenamente, vogliamo vincere»

Nonostante la sconfitta, Floro Flores non ritiene che il risultato dello Zini debba compromettere le certezze costruite dal Benevento nelle precedenti giornate.

«Una partita che insegna tanto per capire dove vanno analizzate le partite: tecnica? Errori individuali? Non incidi quando calci in porta? Al 44′ non ci sta perdere una palla così, si deve appoggiare».

Il tecnico ha concluso guardando già al prossimo impegno, il derby contro l’Avellino.

«Il mio lavoro è insegnargli il da farsi, io arrivo serenamente al derby con l’Avellino di settimana prossima, con la voglia di vincere sempre. Fa parte del percorso».

Il Benevento resta dunque fermo a 15 punti in classifica, mentre la Cremonese sale a quota 12. Per la formazione campana sarà fondamentale archiviare rapidamente la sconfitta e ritrovare quella solidità che aveva caratterizzato la precedente serie positiva.