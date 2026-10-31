Verso Arezzo-Ascoli, Tomei: «Serviranno umiltà e rispetto. Non dobbiamo pensare allo scorso campionato»

L’Ascoli si prepara alla trasferta contro l’Arezzo, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia della sfida, il tecnico bianconero Francesco Tomei è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le condizioni della squadra, le difficoltà dell’impegno e le possibili scelte di formazione dopo la gara contro la Sampdoria.

L’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi condizionare dalla posizione in classifica degli avversari o dai risultati ottenuti nelle precedenti stagioni.





Tomei: «Ad Arezzo serviranno umiltà e massimo rispetto»

Il tecnico ha aperto il proprio intervento facendo il punto sulle condizioni fisiche del gruppo e sull’avvicinamento alla partita.

«Stanno tutti bene i ragazzi, c’è stato un po’ di lavoro ridotto dopo il match con la Sampdoria. Ad Arezzo sarà l’ennesima partita dura e difficile, bisognerà andare con la testa giusta altrimenti si rischiano figuracce».

Tomei ha quindi sottolineato la necessità di affrontare la formazione toscana con il giusto atteggiamento, indipendentemente dal momento attraversato dagli avversari.

«Serviranno umiltà e massimo rispetto dell’avversario, a prescindere dalle loro difficoltà. Loro possono metterci in difficoltà in qualsiasi momento. È la terza partita in pochi giorni e quindi vanno fatte le giuste valutazioni».

Nonostante gli impegni ravvicinati, l’allenatore si è detto soddisfatto della risposta del gruppo durante gli allenamenti.

«Ho visto comunque il giusto atteggiamento nei calciatori nel corso di questi giorni di lavoro. Il calcio va veloce e non dobbiamo pensare a ciò che è successo l’anno scorso, questo è tutto un altro campionato».

Il rapporto con Bucchi e i dubbi di formazione

Nel corso della conferenza stampa, Tomei si è soffermato anche sul rapporto con Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, sottolineando la stima nei suoi confronti.

«Bucchi? Lo conosco e l’ho anche allenato, ho grande rispetto per il suo lavoro. Saprà lui ciò che deve fare domani, io mi concentro su ciò che deve fare la nostra squadra».

L’allenatore bianconero ha poi ribadito l’importanza del lavoro settimanale e della crescita individuale dei calciatori.

«A me interessa la crescita dei ragazzi, se uno fa tanto in settimana poi in partita tutto viene di conseguenza. Non bisogna accontentarsi mai».

Per quanto riguarda le possibili scelte iniziali, Tomei non ha nascosto la necessità di valutare attentamente le condizioni dei giocatori dopo i numerosi impegni ravvicinati.

«Dubbi di formazione? Ci sono sempre, soprattutto con tante partite ravvicinate. Sono contento comunque di avere disponibilità di scelta».

Venuti recuperato: «Ci darà una grande mano»

Tra le indicazioni positive emerse alla vigilia c’è anche il recupero di Lorenzo Venuti, reduce da una prestazione convincente contro la Sampdoria.

«È importante anche avere la possibilità di poter cambiare durante la partita. Venuti? Sta bene e ha recuperato dopo un’ottima prova con la Sampdoria, abbiamo guadagnato un altro calciatore che ci farà una grande mano».

Il tecnico ha inoltre voluto riconoscere il contributo dello staff atletico nella gestione della squadra durante questa fase particolarmente intensa della stagione.

«Conosco la loro qualità e li ringrazio. Sono competenti e hanno creato una bellissima alchimia. Il calcio vive di fisicità e velocità, bisogna avere una grande parte aerobica e spirito di sacrificio».

Ascoli a caccia di continuità nelle zone alte della classifica

La trasferta di Arezzo rappresenta un appuntamento importante per l’Ascoli, attualmente terzo in classifica con 18 punti dopo nove giornate, a cinque lunghezze dalla capolista Palermo.

I bianconeri puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria, ma Tomei ha voluto evitare qualsiasi eccesso di fiducia. L’attenzione resta concentrata sulla prestazione, sull’intensità e sulla capacità di affrontare ogni avversario con il massimo rispetto.

Contro l’Arezzo, fermo a quota 10 punti, servirà dunque una prova di maturità per proseguire il percorso di crescita e restare agganciati alle prime posizioni del campionato.