Verso Modena-Mantova, Modesto: «Sarà una bella partita da vedere, si giocherà a viso aperto»

Il Mantova si prepara a una sfida importante contro il Modena, in programma in occasione della decima giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia del confronto, il tecnico biancorosso Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa, presentando la gara e facendo il punto sul momento attraversato dalla squadra dopo la sconfitta contro la Cremonese.

L’allenatore ha sottolineato la delusione per il risultato dell’ultimo impegno, ma anche gli aspetti positivi della prestazione, evidenziando la necessità di concentrarsi immediatamente sulla prossima partita.





Modesto presenta la sfida contro il Modena

Il tecnico del Mantova ha iniziato analizzando il momento della squadra e le caratteristiche dell’avversario: «La squadra, dopo la gara contro la Cremonese, era delusa per il risultato, ma abbiamo fatto una buona prestazione, ci è mancato solo l’episodio per arrivare al pari: ci siamo confrontati sui dettagli, ma ci siamo catapultati subito nella gara di domani: sappiamo che tipo di squadra affronteremo, ha un buon livello e tanto talento, e arriva da un momento molto positivo. Galloppa ha portato alla squadra tante idee nuove, ma noi siamo pronti, abbiamo recuperato tutte le energie».

Modesto si aspetta una partita aperta, anche in virtù delle caratteristiche delle due squadre e delle idee di gioco dei rispettivi allenatori. Un confronto che, secondo il tecnico biancorosso, potrebbe regalare spettacolo agli spettatori.

«Peccato sia la terza gara in una settimana, la fatica si sentirà sicuramente, ma sarà una partita aperta. Anche a Galloppa piace giocare a calcio, a viso aperto, vuole che la sua squadra attacchi. Un po’ come noi. Sarà una bella partita da vedere».

La fiducia nel gruppo e il percorso di crescita

In chiusura, l’allenatore ha parlato del percorso di crescita del Mantova e della fiducia riposta nei propri calciatori, sottolineando come sia normale che il rendimento individuale possa variare da una partita all’altra.

«Dobbiamo continuare in questo percorso di crescita, la costanza di squadra non manca, mentre per quel che concerne il singolo è normale che alle volte qualcuno faccia meglio e altre peggio. So che tipo di giocatori alleno, ho massima fiducia in tutti».

Il Mantova si prepara dunque ad affrontare il Modena con la consapevolezza delle difficoltà della sfida, ma anche con la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita. Modesto si aspetta una gara giocata a viso aperto, tra due squadre che condividono la volontà di proporre calcio e cercare la vittoria.