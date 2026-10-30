Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Palermo-Vicenza affidata ad Arena. Tutte le designazioni
L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
Riflettori puntati sulla sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Vicenza, in programma domenica alle ore 19:30. A dirigere l’incontro sarà Arena, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR opererà Baroni, assistito da Mazzoleni in qualità di AVAR.
La formazione rosanero di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, proverà a consolidare il primato in classifica davanti al proprio pubblico.
Serie B, le designazioni delle gare di sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento – ore 15:00
- Arbitro: Marinelli
- Assistenti: Cortese e Russo
- Quarto ufficiale: Gianquinto
- VAR: Marini
- AVAR: Piccinini
Modena-Mantova – ore 15:00
- Arbitro: Fourneau
- Assistenti: Ricci e Rinaldi
- Quarto ufficiale: Poli
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Cosso
Südtirol-Cesena – ore 15:00
- Arbitro: Di Marco
- Assistenti: Garzelli ed El Filali
- Quarto ufficiale: Perenzoni
- VAR: Rutella
- AVAR: Massimi
Catanzaro-Padova – ore 17:15
- Arbitro: Turrini
- Assistenti: Biffi e Djurdjevic
- Quarto ufficiale: Marotta
- VAR: Giua
- AVAR: Baroni
Sampdoria-Virtus Entella – ore 19:30
- Arbitro: Calzavara
- Assistenti: Cavallina e Tempestilli
- Quarto ufficiale: Galipò
- VAR: Gariglio
- AVAR: Maggioni
Serie B, le designazioni delle gare di domenica 1° novembre
Arezzo-Ascoli – ore 15:00
- Arbitro: Drigo
- Assistenti: Calaianni e Santarossa
- Quarto ufficiale: Sacchi J. L.
- VAR: Santoro (on site, Stadio Città di Arezzo)
- AVAR: Di Vuolo (on site, Stadio Città di Arezzo)
Avellino-Pisa – ore 15:00
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Regattieri e Giuggioli
- Quarto ufficiale: Perri
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Paolo
Empoli-Juve Stabia – ore 15:00
- Arbitro: Madonia
- Assistenti: Monaco e Lauri
- Quarto ufficiale: Rapuano
- VAR: Piccinini
- AVAR: Paterna
Hellas Verona-Carrarese – ore 17:15
- Arbitro: Tremolada
- Assistenti: Scarpa e Della Mea
- Quarto ufficiale: Galiffi
- VAR: Massimi
- AVAR: Prontera
Palermo-Vicenza – ore 19:30
- Arbitro: Arena
- Assistenti: Politi e Belsanti
- Quarto ufficiale: Allegretta
- VAR: Baroni
- AVAR: Mazzoleni
Palermo-Vicenza, Arena dirige la sfida del Barbera
Sarà dunque Arena a dirigere l’incontro tra Palermo e Vicenza, appuntamento che chiuderà il programma della decima giornata di Serie B.
I rosanero arrivano alla sfida da capolista, con 23 punti conquistati nelle prime nove giornate e quattro lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo in classifica.
La squadra di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Pisa, mentre il Vicenza proverà a ottenere un risultato positivo in trasferta.
Le designazioni sono state comunicate ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri venerdì 30 ottobre.