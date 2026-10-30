Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Palermo-Vicenza affidata ad Arena. Tutte le designazioni

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Riflettori puntati sulla sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Vicenza, in programma domenica alle ore 19:30. A dirigere l’incontro sarà Arena, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR opererà Baroni, assistito da Mazzoleni in qualità di AVAR.





La formazione rosanero di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, proverà a consolidare il primato in classifica davanti al proprio pubblico.

Serie B, le designazioni delle gare di sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento – ore 15:00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Cortese e Russo

Quarto ufficiale: Gianquinto

VAR: Marini

AVAR: Piccinini

Modena-Mantova – ore 15:00

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Ricci e Rinaldi

Quarto ufficiale: Poli

VAR: Di Paolo

AVAR: Cosso

Südtirol-Cesena – ore 15:00

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Garzelli ed El Filali

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: Rutella

AVAR: Massimi

Catanzaro-Padova – ore 17:15

Arbitro: Turrini

Assistenti: Biffi e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Marotta

VAR: Giua

AVAR: Baroni

Sampdoria-Virtus Entella – ore 19:30

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Cavallina e Tempestilli

Quarto ufficiale: Galipò

VAR: Gariglio

AVAR: Maggioni

Serie B, le designazioni delle gare di domenica 1° novembre

Arezzo-Ascoli – ore 15:00

Arbitro: Drigo

Assistenti: Calaianni e Santarossa

Quarto ufficiale: Sacchi J. L.

VAR: Santoro (on site, Stadio Città di Arezzo)

AVAR: Di Vuolo (on site, Stadio Città di Arezzo)

Avellino-Pisa – ore 15:00

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Regattieri e Giuggioli

Quarto ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Di Paolo

Empoli-Juve Stabia – ore 15:00

Arbitro: Madonia

Assistenti: Monaco e Lauri

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Piccinini

AVAR: Paterna

Hellas Verona-Carrarese – ore 17:15

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Scarpa e Della Mea

Quarto ufficiale: Galiffi

VAR: Massimi

AVAR: Prontera

Palermo-Vicenza – ore 19:30

Arbitro: Arena

Assistenti: Politi e Belsanti

Quarto ufficiale: Allegretta

VAR: Baroni

AVAR: Mazzoleni

Palermo-Vicenza, Arena dirige la sfida del Barbera

Sarà dunque Arena a dirigere l’incontro tra Palermo e Vicenza, appuntamento che chiuderà il programma della decima giornata di Serie B.

I rosanero arrivano alla sfida da capolista, con 23 punti conquistati nelle prime nove giornate e quattro lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo in classifica.

La squadra di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Pisa, mentre il Vicenza proverà a ottenere un risultato positivo in trasferta.

Le designazioni sono state comunicate ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri venerdì 30 ottobre.