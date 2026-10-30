Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Palermo-Vicenza affidata ad Arena. Tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Riflettori puntati sulla sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Vicenza, in programma domenica alle ore 19:30. A dirigere l’incontro sarà Arena, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR opererà Baroni, assistito da Mazzoleni in qualità di AVAR.


La formazione rosanero di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, proverà a consolidare il primato in classifica davanti al proprio pubblico.

Serie B, le designazioni delle gare di sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento – ore 15:00

  • Arbitro: Marinelli
  • Assistenti: Cortese e Russo
  • Quarto ufficiale: Gianquinto
  • VAR: Marini
  • AVAR: Piccinini

Modena-Mantova – ore 15:00

  • Arbitro: Fourneau
  • Assistenti: Ricci e Rinaldi
  • Quarto ufficiale: Poli
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Cosso

Südtirol-Cesena – ore 15:00

  • Arbitro: Di Marco
  • Assistenti: Garzelli ed El Filali
  • Quarto ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Rutella
  • AVAR: Massimi

Catanzaro-Padova – ore 17:15

  • Arbitro: Turrini
  • Assistenti: Biffi e Djurdjevic
  • Quarto ufficiale: Marotta
  • VAR: Giua
  • AVAR: Baroni

Sampdoria-Virtus Entella – ore 19:30

  • Arbitro: Calzavara
  • Assistenti: Cavallina e Tempestilli
  • Quarto ufficiale: Galipò
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Maggioni

Serie B, le designazioni delle gare di domenica 1° novembre

Arezzo-Ascoli – ore 15:00

  • Arbitro: Drigo
  • Assistenti: Calaianni e Santarossa
  • Quarto ufficiale: Sacchi J. L.
  • VAR: Santoro (on site, Stadio Città di Arezzo)
  • AVAR: Di Vuolo (on site, Stadio Città di Arezzo)

Avellino-Pisa – ore 15:00

  • Arbitro: Bonacina
  • Assistenti: Regattieri e Giuggioli
  • Quarto ufficiale: Perri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Di Paolo

Empoli-Juve Stabia – ore 15:00

  • Arbitro: Madonia
  • Assistenti: Monaco e Lauri
  • Quarto ufficiale: Rapuano
  • VAR: Piccinini
  • AVAR: Paterna

Hellas Verona-Carrarese – ore 17:15

  • Arbitro: Tremolada
  • Assistenti: Scarpa e Della Mea
  • Quarto ufficiale: Galiffi
  • VAR: Massimi
  • AVAR: Prontera

Palermo-Vicenza – ore 19:30

  • Arbitro: Arena
  • Assistenti: Politi e Belsanti
  • Quarto ufficiale: Allegretta
  • VAR: Baroni
  • AVAR: Mazzoleni

Palermo-Vicenza, Arena dirige la sfida del Barbera

Sarà dunque Arena a dirigere l’incontro tra Palermo e Vicenza, appuntamento che chiuderà il programma della decima giornata di Serie B.

I rosanero arrivano alla sfida da capolista, con 23 punti conquistati nelle prime nove giornate e quattro lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo in classifica.

La squadra di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Pisa, mentre il Vicenza proverà a ottenere un risultato positivo in trasferta.

Le designazioni sono state comunicate ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri venerdì 30 ottobre.

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