Gazzetta dello Sport: “Palermo da impazzire”

Il Palermo supera un altro esame di maturità e conferma di avere carattere, qualità e una profondità di organico capace di fare la differenza. Il pareggio per 3-3 conquistato sul campo del Pisa, nel primo vero scontro diretto della stagione, rappresenta una prova di forza per la formazione di Filippo Inzaghi, capace di reagire a una situazione mai affrontata prima in campionato: uno svantaggio di due reti all’intervallo.

Come analizza Fabrizio Vitale sulle colonne della Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno dimostrato ancora una volta di saper trasformare le difficoltà in opportunità. La rimonta dell’Arena Garibaldi, pur senza il successo finale, potrebbe assumere un peso importante nell’economia del campionato.





Palermo da record: 23 punti e imbattibilità

I numeri confermano la straordinaria partenza della squadra di Inzaghi. Dopo nove giornate, il Palermo ha conquistato 23 punti sui 27 disponibili, grazie a sette vittorie e due pareggi.

Si tratta del miglior avvio della storia rosanero in Serie B, accompagnato da un’imbattibilità che continua a resistere.

Il successo sfiorato a Pisa avrebbe consentito di aumentare ulteriormente il distacco dalle inseguitrici, ma il pareggio lascia comunque indicazioni incoraggianti.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, Inzaghi può uscire rafforzato dal confronto con la formazione di Paolo Bianco. Il tecnico ha infatti dimostrato di poter modificare profondamente l’undici iniziale, cambiando sei elementi rispetto alla formazione abituale, e di avere a disposizione una panchina capace di incidere sull’andamento delle partite.

Le sostituzioni effettuate durante l’intervallo hanno restituito al Palermo qualità e incisività, permettendo ai rosanero di ribaltare il risultato prima del definitivo 3-3.

Johnsen e Vavassori, dieci gol in due

Tra le certezze più importanti emergono Dennis Johnsen e Dominic Vavassori, protagonisti di un inizio di stagione straordinario.

Il norvegese ha raggiunto quota sei reti, eguagliando il proprio primato personale realizzato con la maglia della Cremonese. Un rendimento che conferma il momento particolarmente positivo dell’esterno offensivo.

Non è da meno Vavassori, arrivato a quattro gol alla prima esperienza nel campionato di Serie B. A vent’anni, il talento di proprietà dell’Atalanta figura tra i più giovani calciatori nelle posizioni di vertice della classifica marcatori.

Fabrizio Vitale, nell’approfondimento pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia il peso dei due esterni nella produzione offensiva del Palermo: dieci reti complessive che contribuiscono a rendere quello rosanero il miglior attacco del campionato.

Un bottino significativo, soprattutto considerando che Pohjanpalo può ancora tornare a incidere con maggiore continuità sotto porta.

La capacità di distribuire le responsabilità offensive tra più giocatori rappresenta una delle armi principali della formazione di Inzaghi.

Estevez e Mazzitelli, due risorse per il futuro

La trasferta di Pisa ha offerto indicazioni anche sulle alternative a disposizione dell’allenatore.

Estevez e Mazzitelli, impiegati dall’inizio in una partita particolarmente delicata, hanno mostrato di poter rappresentare risorse importanti per il prosieguo della stagione.

Entrambi hanno bisogno di accumulare minuti e ritrovare la migliore condizione, ma possiedono le qualità per andare oltre il ruolo di semplici alternative.

La scelta di Inzaghi di inserirli contemporaneamente nell’undici titolare testimonia la fiducia nelle potenzialità dell’intero gruppo e la volontà di gestire le energie attraverso un turnover più ampio.

Un aspetto che potrebbe diventare determinante nel corso di un campionato lungo e impegnativo.

La difesa deve ritrovare equilibrio

Se l’attacco continua a produrre numeri importanti, il reparto arretrato presenta invece alcuni aspetti da correggere.

Il Palermo ha una marcata vocazione offensiva, caratteristica che inevitabilmente può esporre la squadra a qualche rischio in fase di non possesso.

Tuttavia, alcune letture difensive emerse nella partita contro il Pisa richiedono maggiore attenzione.

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrà lavorare soprattutto sui dettagli, cercando di migliorare la solidità senza rinunciare alla mentalità aggressiva che sta caratterizzando il percorso rosanero.

La capacità di lottare, soffrire e reagire rimane una delle qualità più evidenti della squadra. Per continuare a mantenere un rendimento così elevato, però, sarà necessario accompagnare la produttività offensiva con una maggiore attenzione difensiva.

Bani e Pierozzi fuori contro il Vicenza

Dalla trasferta di Pisa sono arrivate anche notizie negative sul fronte degli infortuni.

Mattia Bani e Niccolò Pierozzi non saranno disponibili per la sfida di domenica contro il Vicenza al Renzo Barbera.

Il capitano rosanero ha riportato un risentimento muscolare, la cui entità dovrà essere chiarita attraverso ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

Pierozzi, invece, ha subito una lussazione alla spalla sinistra. Per l’esterno sono previste consulenze ortopediche necessarie a individuare il percorso terapeutico più appropriato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, resta inoltre da verificare la possibilità di recuperare Antonio Palumbo e Federico Barba, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Inzaghi dovrà quindi preparare la sfida contro il Vicenza facendo i conti con nuove assenze, ma potrà contare su una squadra che finora ha dimostrato di saper reagire anche alle situazioni più complicate.

Il Palermo continua a correre a ritmi da record. Adesso la sfida sarà mantenere questa continuità, migliorando gli equilibri difensivi e gestendo un’infermeria che rischia di condizionare le prossime scelte di formazione.