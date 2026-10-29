Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta verso il Vicenza: lavoro differenziato dopo la trasferta di Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Il Palermo di Filippo Inzaghi è tornato al lavoro questa mattina al Palermo CFA di Torretta per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida casalinga contro il Vicenza, in programma domenica allo stadio Renzo Barbera.

Dopo il pareggio per 3-3 conquistato ieri sul campo del Pisa, lo staff tecnico rosanero ha programmato una seduta differenziata in base all’impiego dei calciatori nell’ultimo incontro di campionato.


Lavoro di recupero per i giocatori scesi in campo contro il Pisa, mentre il resto della squadra ha svolto un programma più intenso, iniziato con una fase di riscaldamento fisico.

Successivamente, i calciatori hanno effettuato un’esercitazione dedicata al possesso palla, seguita da lavori specifici sugli sprint e sulle conclusioni in porta.

La seduta si è conclusa con una serie di small sided games 4 contro 4, partite a ranghi ridotti utili per allenare intensità, rapidità di esecuzione e gestione del pallone negli spazi stretti.

Il Palermo prosegue così il percorso di avvicinamento alla sfida contro il Vicenza, con l’obiettivo di preparare al meglio il prossimo impegno davanti al pubblico del Renzo Barbera.

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