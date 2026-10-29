Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Johnsen e Peda da 7, Vavassori cambia la partita. Gyasi e Ranocchia deludono”

Il Palermo conquista un pareggio spettacolare all’Arena Garibaldi, rimontando due reti al Pisa prima di subire il definitivo 3-3. Nelle pagelle firmate da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i migliori della formazione rosanero sono Johnsen, Peda e Vavassori, tutti premiati con un 7. Una prestazione dai due volti per la squadra di Filippo Inzaghi, che fatica nel primo tempo ma cambia completamente atteggiamento nella ripresa.

Come emerge dalle valutazioni di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Peda è il migliore del reparto arretrato e trova anche la rete del momentaneo 2-2. Johnsen si conferma uno degli uomini più incisivi dell’attacco palermitano, mentre Vavassori, entrato all’intervallo, firma il gol del sorpasso. Buone anche le prove di Perin, Pierozzi, Cassandro, Mazzitelli e Augello, tutti valutati con un 6,5.





Le insufficienze riguardano soprattutto Gyasi e Ranocchia, entrambi fermati a 5,5. I due vengono sostituiti durante l’intervallo, quando Inzaghi decide di modificare l’assetto della squadra. Sufficienza per Hernani, Estevez e Pohjanpalo, mentre Bani e Magnani ottengono entrambi un 6.

Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, assegna un 6,5 a Filippo Inzaghi, che riesce a correggere le difficoltà iniziali e a guidare la rimonta rosanero. Stesso voto per Paolo Bianco, capace di rilanciare il Pisa dopo il momentaneo svantaggio.

Tra i padroni di casa, nelle pagelle di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, spiccano Pittarello, Marras e Rao, tutti da 7. Il centravanti nerazzurro viene indicato come il migliore della partita grazie alla doppietta del primo tempo, che gli consente di raggiungere quota quattro reti stagionali, le prime due realizzate davanti al pubblico dell’Arena Garibaldi. Promosso anche l’arbitro Chiffi, che riceve un 7.

Le pagelle del Palermo

Giocatore Voto Perin 6,5 Pierozzi 6,5 Cassandro 6,5 Bani 6 Magnani 6 Peda 7 Gyasi 5,5 Vavassori 7 Mazzitelli 6,5 Estevez 6 Ranocchia 5,5 Hernani 6 Augello 6,5 Pohjanpalo 6 Ceccaroni SV Johnsen 7 Allenatore: Inzaghi 6,5

Le pagelle del Pisa

Giocatore Voto Confente 6 Primasso 6 Canestrelli SV Bozhinov 6 Angori 6,5 Zanon 6 Rao 7 Loyola 6,5 Vural 6 Correia 6,5 Léris 6 Marras 7 Moreo 6,5 Pittarello 7 Petagna 6,5 Allenatore: Bianco 6,5

Arbitro e dati della partita

Arbitro: Chiffi di Padova, voto 7.

Assistenti: Tegoni 6,5; Colaianni 6,5.

Ammoniti: Primasso (Pisa).

Espulsi: nessuno.

Spettatori: 11.845, di cui 4.749 paganti e 7.096 abbonati.

Statistiche: tiri in porta 5-6; tiri fuori 0-2; fuorigioco 5-1; calci d’angolo 5-3.

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 7 nella ripresa.