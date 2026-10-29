Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Vavassori decisivo, Peda e Johnsen brillano. Gyasi delude”

Il Palermo esce dall’Arena Garibaldi con un pareggio spettacolare per 3-3 contro il Pisa, al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, il migliore tra i rosanero è Dominic Vavassori, premiato con un 7,5 dopo il suo ingresso nella ripresa e il gol del momentaneo 3-2. Bene anche Peda e Johnsen, entrambi a segno e valutati con un 7.

Secondo il Corriere dello Sport, la svolta della partita arriva proprio dalla panchina. Vavassori prende il posto di Gyasi, giudicato insufficiente con un 5, e cambia il volto dell’attacco rosanero. Positivo anche l’ingresso di Hernani, che ottiene 6,5 dopo aver sostituito Ranocchia, fermo a 5,5. Promosso Filippo Inzaghi, al quale il quotidiano assegna un 7 per la capacità di modificare l’andamento della gara attraverso le sostituzioni.





In difesa, il Corriere dello Sport premia Peda con un 7, anche grazie alla rete del momentaneo pareggio. Buona la prova di Augello, valutato 6,5, mentre Pierozzi, Bani e Magnani ricevono 6. Sufficienza anche per Perin ed Estevez. A centrocampo Mazzitelli conquista un 6,5, mentre in attacco Pohjanpalo non riesce a incidere e si ferma a 5,5.

Sul fronte nerazzurro, nelle valutazioni del Corriere dello Sport spiccano Pittarello, autore della doppietta iniziale, Marras, che firma il definitivo 3-3, e Correia: tutti ricevono un 7. Stesso voto per Rao, protagonista dell’azione del pareggio, e per l’allenatore Paolo Bianco. Una sfida che conferma il valore delle due squadre, con il Palermo ancora imbattuto e capace di rimontare due reti di svantaggio.

Le pagelle del Palermo

Giocatore Voto Perin 6 Pierozzi 6 Cassandro 6,5 Bani 6 Magnani 6 Peda 7 Augello 6,5 Mazzitelli 6,5 Ranocchia 5,5 Hernani 6,5 Estevez 6 Gyasi 5 Vavassori 7,5 Pohjanpalo 5,5 Ceccaroni SV Johnsen 7 Allenatore: Inzaghi 7

Le pagelle del Pisa

Giocatore Voto Confente 6 Primasso 6,5 Canestrelli SV Bozhinov 6,5 Angori 6,5 Zanon 6,5 Rao 7 Correia 7 Loyola 6,5 Vural 5,5 Léris 6,5 Marras 7 Moreo 6 Pittarello 7 Petagna 5,5 Allenatore: Bianco 7

Arbitro: Chiffi (Padova), voto 6,5.

Marcatori: Pittarello (26′ e 39′ pt), Johnsen (7′ st), Peda (12′ st), Vavassori (22′ st), Marras (34′ st).

Spettatori: 11.845.