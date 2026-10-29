Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Vavassori decisivo, Peda e Johnsen brillano. Gyasi delude”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Il Palermo esce dall’Arena Garibaldi con un pareggio spettacolare per 3-3 contro il Pisa, al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, il migliore tra i rosanero è Dominic Vavassori, premiato con un 7,5 dopo il suo ingresso nella ripresa e il gol del momentaneo 3-2. Bene anche Peda e Johnsen, entrambi a segno e valutati con un 7.

Secondo il Corriere dello Sport, la svolta della partita arriva proprio dalla panchina. Vavassori prende il posto di Gyasi, giudicato insufficiente con un 5, e cambia il volto dell’attacco rosanero. Positivo anche l’ingresso di Hernani, che ottiene 6,5 dopo aver sostituito Ranocchia, fermo a 5,5. Promosso Filippo Inzaghi, al quale il quotidiano assegna un 7 per la capacità di modificare l’andamento della gara attraverso le sostituzioni.


In difesa, il Corriere dello Sport premia Peda con un 7, anche grazie alla rete del momentaneo pareggio. Buona la prova di Augello, valutato 6,5, mentre Pierozzi, Bani e Magnani ricevono 6. Sufficienza anche per Perin ed Estevez. A centrocampo Mazzitelli conquista un 6,5, mentre in attacco Pohjanpalo non riesce a incidere e si ferma a 5,5.

Sul fronte nerazzurro, nelle valutazioni del Corriere dello Sport spiccano Pittarello, autore della doppietta iniziale, Marras, che firma il definitivo 3-3, e Correia: tutti ricevono un 7. Stesso voto per Rao, protagonista dell’azione del pareggio, e per l’allenatore Paolo Bianco. Una sfida che conferma il valore delle due squadre, con il Palermo ancora imbattuto e capace di rimontare due reti di svantaggio.

Le pagelle del Palermo

Giocatore Voto
Perin 6
Pierozzi 6
Cassandro 6,5
Bani 6
Magnani 6
Peda 7
Augello 6,5
Mazzitelli 6,5
Ranocchia 5,5
Hernani 6,5
Estevez 6
Gyasi 5
Vavassori 7,5
Pohjanpalo 5,5
Ceccaroni SV
Johnsen 7
Allenatore: Inzaghi 7

Le pagelle del Pisa

Giocatore Voto
Confente 6
Primasso 6,5
Canestrelli SV
Bozhinov 6,5
Angori 6,5
Zanon 6,5
Rao 7
Correia 7
Loyola 6,5
Vural 5,5
Léris 6,5
Marras 7
Moreo 6
Pittarello 7
Petagna 5,5
Allenatore: Bianco 7

Arbitro: Chiffi (Padova), voto 6,5.

Marcatori: Pittarello (26′ e 39′ pt), Johnsen (7′ st), Peda (12′ st), Vavassori (22′ st), Marras (34′ st).

Spettatori: 11.845.

Altre notizie

pisa palermo (2)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-28 223437

Pisa-Palermo, Peda: «Siamo una grande squadra, peccato per il gol nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 222437

Pisa-Palermo, Inzaghi: «Grande secondo tempo, ora pensiamo alla prossima partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Miccoli Match (105) inzaghi

Pisa-Palermo, Inzaghi: «C’è rammarico ma va bene così, non era facile reagire. Bani e Pierozzi…»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
pisa

Pisa-Palermo 3-3, rimonta rosanero e beffa finale: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Pittarello

Pisa-Palermo 3-3, Pittarello: «Rimontare una partita così è da grande squadra. Orgoglioso di questo gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
BIANCO PISA

Pisa-Palermo 3-3, Bianco: «Tre gol strani subiti. Otto punti di distanza? La Serie B è ancora lunga»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
_DSC9430

Pisa-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo la sfida dell’Arena Garibaldi

Rosario Di Stefano Ottobre 28, 2026
87353461-e620-44ce-adfb-3678ccadfdce

Pisa-Palermo, tegola per Inzaghi: Bani si infortuna ed esce dopo mezz’ora. Entra Magnani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
71ea5c1b-a4d7-4609-94e8-ff3964262844

Pisa-Palermo, Osti a DAZN: «Sarà una grande battaglia. Turnover importante, valuteremo chi ha giocato meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
_DSC9426

Pisa-Palermo, partita folle all’Arena Garibaldi: i rosanero risorgono dallo 0-2, poi Marras gela Inzaghi

Angelo Giambona Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (108) bani pohjanpalo

Pisa-Palermo, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Bianco e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Vavassori decisivo, Peda e Johnsen brillano. Gyasi delude”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (2)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
marino

Marino esalta il Palermo: «Rimonta da grande squadra, dimostra il valore dell’organico e di Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 063559

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
genoa

Serie A, Juventus sconfitta a Genova 2-0. Il Napoli travolge il Monza 4-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026