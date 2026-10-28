Pisa-Palermo 3-3, Pittarello: «Rimontare una partita così è da grande squadra. Orgoglioso di questo gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Pittarello

Protagonista della sfida tra Pisa e Palermo con una doppietta nel primo tempo, Filippo Pittarello ha commentato il pareggio per 3-3 maturato all’Arena Garibaldi. L’attaccante nerazzurro ha espresso soddisfazione per le due reti realizzate, senza nascondere il rammarico per una partita che il Pisa aveva inizialmente indirizzato a proprio favore, prima di subire la rimonta rosanero e trovare il gol del definitivo pareggio.

Sulla doppietta e sull’andamento della partita: «Sono soddisfatto per le due reti, ma c’è del rammarico perché siamo andati sotto e poi siamo riusciti a riprendere una partita contro un avversario forte».


Sugli obiettivi del Pisa: «Abbiamo un determinato percorso da fare, ci siamo prefissati degli obiettivi. Vogliamo raggiungerli e stiamo facendo il possibile per assecondare questo percorso».

Sulla reazione contro il Palermo: «Io penso che quando si parla di fuoco che deve avere un giocatore e una squadra, è quello di oggi. Bisogna anche contestualizzare e rimanere molto equilibrati. Abbiamo giocato con il Verona e poi con il Palermo: rimontare una partita così è una prova di carattere da grande squadra».

Sul gruppo e sulla prossima sfida: «Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. È una fortuna giocare in una squadra così forte e imparare dai propri compagni. Vogliamo lavorare bene perché tra tre giorni giochiamo di nuovo. Pensiamo all’Avellino».

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