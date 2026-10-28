Pisa-Palermo, tegola per Inzaghi: Bani si infortuna ed esce dopo mezz’ora. Entra Magnani

Brutte notizie per il Palermo nel corso del primo tempo della sfida contro il Pisa, valida per la nona giornata del campionato di Serie B. Al 30′ i rosanero sono sotto per 1-0 e Filippo Inzaghi è costretto a rinunciare a Mattia Bani per infortunio.

Il capitano del Palermo, dopo aver effettuato uno scatto, si è improvvisamente accasciato a terra, accusando un problema fisico che gli ha impedito di proseguire la partita.





Immediato il cambio deciso da Inzaghi, che ha mandato in campo Giangiacomo Magnani al posto del difensore rosanero. Un episodio che complica ulteriormente il primo tempo del Palermo, già costretto a inseguire il Pisa nel punteggio.

Le condizioni di Bani saranno da valutare nelle prossime ore per comprendere l’entità dell’infortunio.