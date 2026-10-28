Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi cambia volto ai rosanero: Mazzitelli ed Estevez dal 1′. Le probabili formazioni e dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (116) estevez

Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Pisa con diverse novità di formazione. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a modificare diversi elementi dell’undici iniziale, puntando su un centrocampo rinnovato e su alcune scelte importanti in difesa. La sfida è in programma oggi alle ore 19 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Tra i pali è previsto Perin, mentre la linea difensiva sarebbe composta da Pierozzi, Bani, Peda e Augello. A centrocampo spazio a Ranocchia in cabina di regia, affiancato da Estevez e Mazzitelli, entrambi candidati a partire dal primo minuto. In attacco Pohjanpalo sarà il riferimento centrale, con Johnsen sulla sinistra e Gyasi sulla destra. Resta aperta la possibilità di vedere Vavassori al posto di Gyasi, mentre Palumbo non sarà disponibile.


Sul fronte nerazzurro, il Corriere dello Sport evidenzia soprattutto il dubbio legato a Tramoni, ancora alle prese con problemi fisici. Se non dovesse recuperare, toccherebbe a Rao. Il Pisa dovrebbe presentarsi con Confente in porta, Primasso, Bozhinov e Angori in difesa, mentre a centrocampo sono indicati Zanon, Correia, Leone e Léris. In avanti spazio a Moreo e Tramoni alle spalle di Pittarello. Per sostituire lo squalificato Calabresi resta aperto anche il ballottaggio tra Bozhinov e Canestrelli.

La partita, come indicato dal Corriere dello Sport, sarà trasmessa in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV. A dirigere l’incontro sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da Tegoni e Colaianni. Quarto ufficiale Arena, al VAR Di Paolo e AVAR Cosa.

Pisa-Palermo, le probabili formazioni

PISA: Confente; Primasso, Bozhinov, Angori; Zanon, Correia, Leone, Léris; Moreo, Tramoni; Pittarello.

A disposizione: Scuffet, Loria, Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Denoon, Loyola, Vural, Piccinini, Esteves, Marras, Ferrah, Rao, Petagna.

Squalificati: Calabresi.
Indisponibili: Lusuardi, Buffon.
Allenatore: Bianco.

PALERMO (4-3-3): Perin; Pierozzi, Bani, Peda, Augello; Mazzitelli, Ranocchia, Estevez; Gyasi, Pohjanpalo, Johnsen.

A disposizione: Nespola, Fortin, Ceccaroni, Bozzolan, Cassandro, Magnani, Gomes, Segre, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa-Palermo, dove vederla in tv

Data: mercoledì 28 ottobre 2026
Orario: 19:00
Stadio: Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Diretta TV e streaming: DAZN, Prime Video, OneFootball TV
Arbitro: Chiffi di Padova
Assistenti: Tegoni e Colaianni
Quarto ufficiale: Arena
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosa

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