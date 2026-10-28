Verso Palermo-Vicenza, Renzo Rosso contro l’arbitro Perenzoni: «Meritavamo almeno un pari, arbitro no comment»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Non si placano le polemiche arbitrali dopo la sconfitta del Vicenza contro il Modena. A esprimere il proprio disappunto è anche Renzo Rosso, patron del club biancorosso, che attraverso un commento pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della società ha criticato la direzione di gara di Daniele Perenzoni, arbitro della sezione di Rovereto.

«Peccato, meritavamo almeno un pari… arbitro no comment…», ha scritto Rosso sotto il post dedicato al risultato finale della partita. Un messaggio che testimonia l’amarezza per una sconfitta arrivata al termine di una gara nella quale il Vicenza ritiene di aver raccolto meno di quanto meritato. Il direttore di gara, intanto, aveva lasciato il terreno di gioco del Menti accompagnato dai fischi del pubblico biancorosso.


Le parole del patron fanno seguito a quelle pronunciate dall’allenatore Fabio Gallo nella conferenza stampa post partita. Il tecnico aveva espresso chiaramente la propria insoddisfazione: «La direzione arbitrale non mi è piaciuta», contestando la gestione di alcuni episodi nel corso dell’incontro.

Il commento di Rosso ha alimentato il dibattito tra i sostenitori vicentini. Diversi tifosi, intervenuti sui social, hanno invitato la società a «farsi sentire in Lega». Un clima di amarezza che accompagna il Vicenza verso il prossimo impegno di campionato, in programma domenica sul campo del Palermo.

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