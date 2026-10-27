Serie B: Cremonese avanti a Mantova, pari a reti bianche tra Ascoli e Sampdoria dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Si concludono i primi tempi del turno infrasettimanale di Serie B. Va al riposo in vantaggio per 1-0 la Cremonese, impegnata nella trasferta in casa del Mantova: decide al momento l’incontro la rete al 1′ di Bonazzoli, che indirizzato porta subito in vantaggio i grigiorossi. Ospiti che nella seconda metà di gioco proveranno a ribaltare il risultato per difendere il secondo posto in classifica.

Avanti dopo i primi 45 anche l’Entella sull’Avellino. Dopo un inizio di gara di studio le due squadre, a sbloccare il match in favore dei biancocelesti è Tirelli, che firma il momentaneo 1-0. In vantaggio anche Cesena e Padova, pari a reti bianche all’intervallo invece tra Ascoli e Sampdoria. Di seguito i risultati parziali:


Ascoli-Sampdoria 0-0

Cesena-Empoli 1-0

Entella-Avellino 1-0 

L.R. Vicenza-Modena 1-1

Mantova-Cremonese 0-1

Padova-Südtirol 1-0

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