Valentini: «Il Palermo arriverà primo per distacco. La promozione non è in discussione»

Il Palermo continua a vincere e a consolidare il proprio primato in Serie B, attirando anche l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi c’è Marco Valentini, direttore sportivo con una lunga esperienza nel campionato cadetto, che in un’intervista al Corriere Adriatico ha espresso grande fiducia nelle possibilità della formazione allenata da Filippo Inzaghi. L’ex dirigente di Ascoli, Reggiana, Padova e Salernitana ha analizzato anche il rendimento delle altre protagoniste del torneo.

Il Corriere Adriatico ha raccolto le valutazioni di Valentini sulla corsa alla promozione e sugli equilibri della Serie B.





Valentini, iniziamo dalla vetta: il Palermo soffre ma vince anche con la Carrarese.

«L’anno scorso per pura casualità i rosanero hanno mancato la promozione, però hanno mantenuto l’obiettivo dando continuità al progetto e quest’anno il primo posto è fuori discussione. Il Palermo arriverà davanti per distacco».

Non capita tutti i giorni di segnare sei reti in trasferta come ha fatto l’Ascoli a Catanzaro.

«L’Ascoli pratica quello che dovrebbero fare in tanti. Dare continuità al progetto tecnico con un tecnico valido e i risultati si vedono. La formazione scesa in campo a Catanzaro era la stessa dell’anno scorso ad eccezione di Acampora, la prova fumante di come si possa lavorare bene dando fiducia alle idee dell’allenatore giusto».

Le grandi faticano ancora, Palermo a parte.

«Ero al Bentegodi per Verona-Pisa, gli scaligeri hanno un monte ingaggi importante ma sono in grande difficoltà. La Serie B per chi retrocede non è semplice, i risultati non si fanno con le figurine».

Mantova e Modena sono destinate a durare lassù?

«Modesto è stato un mio calciatore, pratica un calcio moderno ispirato a Gasperini. Anche a Mantova hanno operato dando continuità e aggiungendo qualche pezzo all’organico. Il Modena ha confermato il tecnico, coerenza progettuale assicurata anche lì e scelte oculate di mercato, leggi Belotti. Sono sorprese solo per chi non conosce la Serie B».

Dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere Adriatico emerge dunque una convinzione precisa: per Valentini la continuità tecnica e progettuale rappresenta un fattore determinante nella corsa alla promozione. Una qualità che il dirigente riconosce soprattutto al Palermo, indicato come principale candidato al primo posto.

L’intervista pubblicata dal Corriere Adriatico conferma così la grande considerazione di cui gode la formazione rosanero, protagonista di un avvio di campionato che ha rafforzato le ambizioni di ritorno in Serie A.