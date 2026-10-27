Il Tirreno: “Pisa, da condottiero ad avversario. Prima volta contro Pippo Inzaghi”

Il ritorno di Filippo Inzaghi all’Arena Garibaldi rappresenta uno dei temi principali della sfida tra Pisa e Palermo. Come racconta Andrea Chiavacci sulle pagine de Il Tirreno, il tecnico rosanero ritroverà per la prima volta da avversario la squadra che ha riportato in Serie A dopo 34 anni. Una stagione intensa, culminata con una promozione storica, seguita però da una separazione dolorosa. Adesso Inzaghi torna in Toscana alla guida della capolista Palermo, forte di 22 punti conquistati nelle prime otto giornate, con sette vittorie e un pareggio.

Andrea Chiavacci, su Il Tirreno, ripercorre le tappe dell’addio tra l’allenatore e il club nerazzurro. La scelta di separarsi, maturata il 3 luglio 2024 secondo la ricostruzione del quotidiano, arrivò dopo un confronto con il patron Alexander Knaster e fu seguita dall’arrivo di Alberto Aquilani. Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione, aveva spiegato: «Dobbiamo riconquistarci i tifosi. Vedo già grande entusiasmo e forse troppa benevolenza nei miei confronti senza aver fatto ancora nulla». Da quel momento prese forma un percorso destinato a concludersi con il ritorno del Pisa nella massima serie.





Il quotidiano ricorda anche le difficoltà incontrate nella costruzione della squadra e alcune intuizioni decisive dell’allenatore. Come sottolinea Andrea Chiavacci su Il Tirreno, Inzaghi riuscì a valorizzare diversi interpreti, tra cui Lind e Angori, e a costruire un gruppo capace di superare anche i momenti complicati. Tra i passaggi più significativi della stagione viene ricordata la vittoria per 3-2 sullo Spezia, quando il tecnico dichiarò: «In Serie A ci andiamo noi». La promozione arrivò il 4 maggio 2025, nonostante la sconfitta contro il Bari, grazie al contemporaneo risultato dello Spezia.

Il rapporto tra Inzaghi e Pisa, tuttavia, non si è chiuso senza tensioni. Andrea Chiavacci, nel suo approfondimento per Il Tirreno, evidenzia come la separazione abbia lasciato sentimenti contrastanti tra i tifosi: alcuni hanno criticato l’allenatore, altri continuano a riconoscergli il merito della promozione. Lo stesso Inzaghi, dopo il successo del Palermo contro la Carrarese, ha parlato del ritorno in Toscana: «Tornerò in uno stadio dove ho lasciato veramente tanti amici, il cuore e una stagione fantastica. Sarà per me una partita davvero speciale, la prepareremo al meglio».

Adesso lo scenario è cambiato. Il Pisa è guidato da Paolo Bianco, mentre il Palermo di Inzaghi arriva all’Arena Garibaldi da primo della classe. Il confronto sarà quindi carico di significati sportivi ed emotivi, con i nerazzurri chiamati a misurarsi contro il loro ex allenatore e i rosanero intenzionati a proseguire la propria corsa verso la Serie A.