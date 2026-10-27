Giornale di Sicilia: “Palermo, via al turnover contro il Pisa: Inzaghi prepara quattro o cinque cambi, ma senza rivoluzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (18)

Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Pisa con diverse novità di formazione, ma senza stravolgere gli equilibri costruiti nelle ultime settimane. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi sta valutando quattro o cinque cambi rispetto alla squadra che domenica ha battuto la Carrarese, con l’obiettivo di gestire le energie dopo gli impegni ravvicinati e mantenere alta la competitività.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le prime modifiche potrebbero riguardare la difesa. Il capitano Bani è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della retroguardia, con Magnani candidato a partire dalla panchina. Sulla corsia destra, invece, Pierozzi potrebbe prendere il posto di Cassandro, reduce da due partite consecutive.


Le valutazioni più importanti riguardano però il centrocampo. Come evidenzia Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, Ranocchia e Segre sono entrambi candidati a un turno di riposo, anche se non è escluso che soltanto uno dei due venga inizialmente escluso. Mazzitelli ed Estevez rappresentano le principali alternative a disposizione di Inzaghi, che potrebbe affidarsi a forze fresche per garantire equilibrio e intensità contro un avversario impegnativo.

In attacco, invece, le possibilità di cambiamento appaiono più limitate. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Gyasi e Gabrielloni siano le alternative disponibili, mentre l’ossatura del reparto offensivo dovrebbe rimanere invariata. Resta da monitorare soprattutto la condizione di Palumbo: qualora il fantasista non fosse ancora al meglio, Hernani sarebbe pronto alla conferma. Il turnover appare dunque una scelta concreta, ma le decisioni definitive dipenderanno dalle ultime valutazioni del tecnico rosanero.

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