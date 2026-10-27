Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara la rivoluzione a Pisa: almeno quattro cambi. Dubbi Hernani e Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Il Palermo non ha tempo per godersi i numeri di un avvio di stagione straordinario. Con sette vittorie nelle prime otto giornate, un rendimento che in Serie B era riuscito soltanto alla Juventus di Buffon e Del Piero e al Sassuolo 2012/13, i rosanero sono già proiettati verso la trasferta di Pisa. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi si prepara a una sfida dal forte valore emotivo, tornando nello stadio in cui ha conquistato una storica promozione prima di scegliere il progetto del Palermo.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero sarebbe intenzionato a effettuare almeno quattro cambi rispetto alla formazione schierata contro la Carrarese. Il calendario ravvicinato impone una gestione delle energie, con un solo vero allenamento a disposizione per preparare la partita. Restano da valutare soprattutto le condizioni di Palumbo, fermato da problemi muscolari, mentre Hernani rappresenta una soluzione alternativa sulla trequarti. Inzaghi potrebbe inoltre rinforzare il centrocampo inserendo dal primo minuto Estevez e Mazzitelli, concedendo riposo a Segre e Ranocchia.


Le novità potrebbero riguardare anche la difesa. Come evidenzia Vannini sul Corriere dello Sport, Bani è stato gestito proprio in vista della trasferta dell’Arena Garibaldi, mentre sulla fascia Pierozzi potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo la prestazione di Cassandro contro la Carrarese. Più difficile, invece, immaginare cambiamenti sostanziali nel reparto offensivo, anche per l’assenza di Strefezza.

Il quotidiano si sofferma infine sul rendimento dell’attacco rosanero. Pohjanpalo ha realizzato finora due reti in campionato, oltre alle tre in Coppa Italia, ma il Palermo continua a vincere grazie al contributo degli altri interpreti offensivi. Johnsen e Vavassori hanno segnato complessivamente dieci gol considerando tutte le competizioni, confermando l’efficacia dei meccanismi offensivi costruiti da Inzaghi. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, a Pisa non mancherà il sostegno dei tifosi rosanero: già esauriti i 1.100 biglietti riservati al settore ospiti.

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