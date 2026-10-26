Hellas Verona, Suslov si ferma ancora: a rischio la sfida del 6 dicembre con il Palermo

Brutte notizie in casa Hellas Verona dopo il pareggio contro il Pisa. Il tecnico Marco Baroni rischia di dover fare a meno di Tomas Suslov per circa un mese e mezzo, con il fantasista slovacco che potrebbe saltare anche la sfida contro il Palermo, in programma il prossimo 6 dicembre.

Il giocatore è alle prese con un nuovo problema fisico che ne compromette la disponibilità nelle prossime settimane. Un’assenza pesante per gli scaligeri, considerando il contributo che Suslov può garantire sulla trequarti e le difficoltà fisiche che lo hanno già condizionato in questa prima parte di stagione.





Lo slovacco, infatti, ha saltato quattro delle otto partite disputate finora a causa dei problemi fisici ed era tornato a disposizione proprio contro i toscani, dopo aver saltato le due gare precedenti senza essere convocato. Il nuovo stop rappresenta dunque un’altra battuta d’arresto per il fantasista, che dovrà ora concentrarsi sul recupero. Oltre a Suslov, il Verona dovrà fare i conti anche con l’assenza del terzino De Battisti, che ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio.

Resta quindi in dubbio la presenza di Suslov per l’appuntamento del 6 dicembre contro il Palermo, una sfida nella quale la sua eventuale assenza potrebbe pesare sulle scelte del tecnico gialloblù.