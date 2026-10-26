Entella, Di Mario: «Contro l’Avellino i dettagli faranno la differenza, dobbiamo portare avanti le nostre idee»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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In vista del match tra Virtus Entella e Avellino, valido per la 9a giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste il terzino, classe 2004, Stefano Di Mario.

«Stiamo molto bene, siamo un gruppo formidabile e questo rende più facile recuperare energie – ha spiegato Di Mario – giocare subito, poi, è un’occasione importante che ci permette di rimetterci in carreggiata, per andare avanti su questa che è la strada giusta»


Il classe 2004 ha poi parlato del prossimo match contro l’Avellino: «Sarà una partita tosta, dove anche i dettagli faranno la differenza, lo fanno in tutte le gare ma soprattutto in questa dove qualche energia fisica verrà meno. Si dovrà essere bravi, portando sempre avanti le nostre idee. Giocheremo in casa, che lo scorso anno è stato un po’ il nostro fortino, e vogliamo riproporci questo anno con un gioco molto fluido, vogliamo riavere i tre punti nel nostro stadio»

Infine, Di Mario fa il punto sul suo momento personale di forma, dopo un buon inizio di stagione: «Io sto molto bene, sento la fiducia di tutto l’ambiente e questo mi fa dare molto di più»

 

 

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