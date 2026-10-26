FIGC, Malagò e Galliani non sono gli unici nomi: spunta l’ipotesi di un terzo candidato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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La corsa alla presidenza della FIGC potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Oltre ai nomi di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, infatti, non è da escludere che le leghe inferiori possano esprimere nei prossimi giorni un terzo candidato in vista delle elezioni federali.

Le consultazioni per individuare il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio restano fissate per l’11 dicembre. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi, il quadro delle candidature potrebbe dunque allargarsi, aprendo a una possibile alternativa rispetto ai nomi già emersi.


La possibilità di una terza candidatura renderebbe ancora più incerto il confronto, con le componenti del calcio chiamate a trovare una sintesi in vista dell’appuntamento elettorale. Al momento, tuttavia, non è stato indicato ufficialmente il nome di un eventuale nuovo candidato.

La partita per la presidenza federale resta quindi aperta, mentre nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulle strategie delle diverse leghe e sugli equilibri che determineranno la scelta del prossimo numero uno della FIGC.

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