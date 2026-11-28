Intervistato a “La Stampa” l’attuale numero uno della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha parlato delle elezioni che andranno in scena che decreteranno chi tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani diventerà il nuovo presidente.

«Non sono sono pentito di aver accettato la candidatura la scorsa primavera, però aveva ragione mio padre – ha spiegato Malagò – per quanto una persona possa essere capace e preparata, l’esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l’esperienza su certi contesti e certe persone aiuta».

Il commissario FIGC ha poi aggiunto: «In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage. che l’Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì».





Malagò ha rivelato che c’è più di qualcosa che non torna in queste elezioni: «Regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo invece Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile».

Infine, ha aggiunto: «Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente? Non ci posso credere. In quel momento pensavamo di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un’altra parte. La famosa conversione a U».