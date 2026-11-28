Dall’addio alla Nazionale nel 2023 al ritorno sulla panchina azzurra, passando per il rapporto con Gabriele Gravina, l’esperienza in Arabia Saudita, i ricordi di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic e le prospettive del calcio italiano. Roberto Mancini, all’indomani del suo 62° compleanno, si è raccontato in una lunga intervista concessa in esclusiva al Corriere dello Sport, affrontando anche i temi più controversi della sua carriera.

L’addio alla Nazionale e il rapporto con Gravina. Mancini è tornato sulle circostanze che portarono alle sue dimissioni nell’estate del 2023.

«Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina».





«Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano… Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio».

I contatti con l’Arabia Saudita e il pentimento. Il commissario tecnico ha ammesso di aver preso in considerazione la proposta saudita già diversi mesi prima dell’addio all’Italia.

«Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione».

«Esatto. Ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla».

«Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente».

Alla domanda su quando abbia compreso di aver commesso un grave errore, Mancini ha risposto: «Subito. Ma non potevo più tornare indietro».

Il rapporto con Vialli. Nel corso dell’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Mancini ha ribadito quanto sarebbe stata importante la presenza dell’amico Gianluca Vialli nelle settimane che precedettero le dimissioni.

«Se ci fosse stato Luca avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose».

La fede juventina e il legame con la Sampdoria. «Nasco juventino».

«Non ci sono mai andato perché ho sempre preferito rimanere alla Samp e quindi le due, tre volte che poteva esserci la possibilità non l’ho presa in considerazione».

Sul trasferimento di Vialli alla Juventus: «Mai invidiato Luca. Impossibile. Avrei voluto essere con lui quando vinse la Coppa dei Campioni perché a noi la cosa non era riuscita a Wembley col Barcellona. Sarebbe stato l’ultimo trofeo insieme».

Le differenze tra allenatore e commissario tecnico. «Sono ruoli differenti, ma a me piace fare l’allenatore tutti i giorni perché in tal modo riesci a incidere di più sulla squadra. Il ct è un ruolo bellissimo, potendo avere i giocatori per poco tempo ti costringe però a trovare altre soluzioni».

Il problema dei giovani italiani. Mancini ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a convocare calciatori ancora privi di esperienza in Serie A.

«Sono stato costretto a farlo, dal momento che in serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta l’aspetto tecnico, l’aspetto tecnico è quello che mi interessa quando scelgo un giocatore, in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio. Ma solo il campo può darmi questa risposta».

La filosofia di gioco e il percorso della Nazionale. «Io do libertà, poi parlo con i ragazzi, penso che a certi livelli i giocatori debbano essere lasciati abbastanza liberi di esprimersi. Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non c’era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa. Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterci».

La sconfitta contro il Belgio. «Ci siamo rimasti male. All’inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere. Per 45 minuti non hanno fatto niente più di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia».

La stoccata ai club italiani. Intervistato dal Corriere dello Sport, il commissario tecnico non ha nascosto le proprie perplessità sulla collaborazione tra le società e la Nazionale.

«I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita».

Sulle proprietà straniere in Serie A: «Spiegami perché dovrebbero essere interessate alla nostra Nazionale…».

Il ritorno sulla panchina azzurra e le critiche dei colleghi. «Non mi era piaciuto com’era finita».

Sui tecnici che non avrebbero gradito la scelta di Malagò: «Ma quella è tutta invidia».

«Sì. Queste cose accadono ogni giorno nei club, esoneri, dimissioni, rientri».

Mancini ha ribadito di essersi assunto le responsabilità per il precedente addio: «E ho riconosciuto l’errore. Non ho cercato attenuanti, né alibi. Ho tentato una spiegazione e mi sono scusato a più riprese».

Il talento di Zaniolo e il possibile ritorno in Nazionale. «Non vado troppo indietro. Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante, quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano».

«No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare».

L’importanza dei giocatori di talento. «Mi piacciono perché sono quelli che fanno la differenza. Noi possiamo lavorare su tutti i princìpi e le tattiche che vogliamo e conosciamo, ma poi ci sono le partite che vengono risolte da chi sa giocare, non c’è niente da fare. Non puoi pensare di poter dominare tutte le volte, devi anche saper soffrire e se hai un giocatore che ha qualcosa in più te la decide lui con una giocata».

La costruzione dal basso. «Qualche rischio si corre, molti meno se hai giocatori bravi tecnicamente. Anche la Spagna, che è la più forte del mondo, ogni tanto perde la palla di fronte a un pressing fatto bene».

Il ricordo di Vialli dopo il trionfo europeo. «Lui rimase a Londra, non tornò in Italia perché aveva le cure… Era felicissimo quella sera, felicissimo veramente. Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo ancora. Luca ha dato a tutti una lezione incredibile di forza».

L’amicizia con Sinisa Mihajlovic. «Sì. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te».

«No, vabbè, ma quella era tutta fuffa perché alla fine era buono come il pane. Amava fare il duro».

Il sogno di vincere il Mondiale. Nella lunga intervista concessa in esclusiva al Corriere dello Sport, Mancini ha ribadito l’importanza di credere nelle proprie ambizioni, anche quando il traguardo appare particolarmente difficile da raggiungere.

«Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo».

Il pronostico sulla corsa scudetto. Alla domanda su chi vincerà il campionato di Serie A, Mancini ha risposto: «Penso la Roma».

«Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo».