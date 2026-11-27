Si chiude sul risultato di 0-0 il primo tempo della sfida tra Venezia e Bologna, valida per la 13ª giornata di Serie A. Una prima frazione caratterizzata da diverse occasioni, soprattutto per i lagunari, che si vedono annullare una rete dopo l’intervento del VAR.

Il Venezia si rende pericoloso al 13′ con John Yeboah, sulla cui conclusione interviene un attento Skorupski. Un minuto più tardi i padroni di casa trovano il vantaggio con Redouane Halhal, bravo a sfruttare un cross di Antoine Hainaut. La gioia dei lagunari viene però cancellata al 20′, quando il direttore di gara Andrea Colombo annulla la rete per fuorigioco dopo il controllo del VAR.

Il Venezia continua a spingere e sfiora il gol con Kike Pérez, Haps e Akor Adams, mentre il Bologna prova a rispondere con Jens Odgaard e Arthur Theate, senza riuscire a impensierire particolarmente Stankovic.





Al 42′ è ancora Yeboah a rendersi pericoloso, ma Skorupski si oppone con un ottimo intervento, mantenendo inviolata la propria porta.

Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0, con il Venezia più incisivo in fase offensiva e il Bologna incapace di concretizzare le proprie iniziative.