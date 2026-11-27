L’ottimo rendimento in campionato e il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Sono questi i principali temi affrontati da Angelo D’Agostino, presidente dell’Avellino, intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’impianto sportivo di Fiorino.

Il patron biancoverde ha commentato il positivo cammino della formazione irpina in Serie B, invitando a mantenere i piedi per terra, e ha fatto il punto sul progetto relativo allo stadio e sulle interlocuzioni con il Comune.

Sul Partenio-Lombardi: «L’avvocato e i nostri tecnici ci stanno lavorando e la prossima settimana credo che gli daremo tutte le risposte che vogliono, anche se molte di queste erano già contemplate nella normativa della legge sugli stadi. Ma noi cercheremo di fare chiarezza al 100% su quelle che sono le loro richieste. Noi abbiamo consegnato quello che dovevamo, nella conferenza stampa fatta, per far capire che un progetto c’è, in modo che tutti sappiano che noi non parliamo tanto per. Siamo pronti ad andare incontro al Comune, a parlarne, senza forzare alcun tipo di normativa».





Sulla classifica: «Non diciamo nulla su questo, guardiamo avanti, ovviamente fa piacere guardarla. Ora ci attende una trasferta importantissima, su questo sono molto fiducioso, dobbiamo continuare così. Il campionato è pieno di insidie, non bisogna montarsi la testa e bisogna camminare con umiltà. Poi sappiamo che abbiamo le qualità per far bene, ma per ora voliamo bassi».