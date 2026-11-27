Adesso è ufficiale: Fabio Caserta è il nuovo allenatore dell’Arezzo. La società amaranto ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’ex centrocampista del Palermo, che prende il posto di Cristian Bucchi.

Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento presso il Centro Sportivo “Giusy Conti” di Rigutino. Il debutto sulla panchina amaranto è previsto domenica contro il Pisa, nella sfida valida per la 14ª giornata di Serie B.

Classe 1978, originario di Melito di Porto Salvo, Caserta vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, sia da giocatore sia da allenatore. Dopo aver concluso la carriera agonistica, ha intrapreso il percorso in panchina con la Juve Stabia, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2018/19 e ottenendo la Panchina d’Oro di categoria.





Successivamente ha riportato il Perugia tra i cadetti, per poi maturare ulteriori esperienze alla guida di Benevento, Cosenza, Catanzaro, Bari ed Empoli.

Queste le prime dichiarazioni di Fabio Caserta da allenatore dell’Arezzo:

«Ringrazio il Presidente Manzo, il Direttore Sportivo Cutolo e la società per la fiducia che mi è stata accordata. Arrivo in una piazza importante, con una storia prestigiosa e una tifoseria appassionata. In questo momento credo sia fondamentale concentrare tutte le energie sul lavoro e sulla preparazione della partita di domenica contro il Pisa. Da oggi testa al campo, con l’obiettivo di farci trovare pronti e dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi».