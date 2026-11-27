Il Catanzaro ha cambiato marcia sotto la guida di Michele Mignani. Le due vittorie consecutive contro Palermo e Juve Stabia hanno consentito ai giallorossi di abbandonare l’ultimo posto in classifica e ritrovare fiducia. Come evidenzia Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, tra i protagonisti della rinascita calabrese spicca Samuel Giovane.

Il centrocampista classe 2003 aveva già trovato spazio da titolare nell’ultima fase della gestione di Alberto Aquilani, ma con Mignani è tornato a occupare la sua posizione naturale in mezzo al campo, con il compito di affiancare Petriccione nella costruzione del gioco.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, nonostante abbia soltanto 23 anni, Giovane vanta già 109 presenze in Serie B, impreziosite da due reti e sei assist. Il centrocampista ha contribuito a restituire equilibrio al reparto grazie al dinamismo e alla duttilità, caratteristiche che gli permettono di incidere in entrambe le fasi di gioco.





Dopo diverse esperienze in prestito, il Catanzaro ha deciso di puntare sul calciatore a titolo definitivo. Come ricorda Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, grazie all’intuizione di Ciro Polito, la società giallorossa ha prelevato Giovane dall’Atalanta, facendogli sottoscrivere un contratto fino al giugno 2029.

La consacrazione è arrivata contro il Palermo, quando il centrocampista ha firmato la rete del primo vantaggio giallorosso al termine di una progressione a tutto campo, conclusa con una giocata vincente.

Nell’analisi di Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, Giovane rappresenta una delle nuove certezze di Mignani, che potrà sfruttarne ulteriormente le qualità e i margini di crescita.

Dopo una giornata di riposo, il Catanzaro riprenderà la preparazione al PoliGiovino in vista del posticipo di lunedì sera al Ceravolo contro l’Avellino, terza forza del campionato e formazione ricca di ex giallorossi.