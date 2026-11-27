Il Palermo ritrova Gabriel Strefezza. Dopo oltre due mesi di stop, il brasiliano è tornato in campo contro il Südtirol, mettendosi nuovamente a disposizione di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il recupero dell’ex Olympiacos rappresenta una risorsa preziosa per un reparto offensivo che sta già viaggiando a ritmi impressionanti.

La lesione muscolare alla gamba sinistra, rimediata lo scorso 7 settembre durante la sfida casalinga contro la Sampdoria, è ormai alle spalle. Dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo nelle ultime due settimane, il ventinovenne ha ritrovato il campo martedì, entrando al 27′ della ripresa contro gli altoatesini.

La scelta di Inzaghi e il sacrificio di Mazzitelli

Il ritorno di Strefezza è stato reso possibile dalla modifica della lista Over, con il reinserimento del brasiliano al posto di Luca Mazzitelli. Quest’ultimo è stato comunque inserito nella distinta contro il Südtirol, con la consapevolezza che un suo eventuale ingresso in campo avrebbe comportato una sanzione economica per la società.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, quella operata dal Palermo è stata una scelta di natura tecnica, per certi versi sorprendente alla luce delle assenze a centrocampo di Palumbo ed Estevez.

Inzaghi avrebbe potuto concedere ulteriore tempo a Strefezza per recuperare la migliore condizione atletica, mantenendo a disposizione un elemento come Mazzitelli, capace di garantire equilibrio alla mediana. Il tecnico ha invece deciso di privilegiare le esigenze del reparto offensivo, rinunciando fino a gennaio al centrocampista, che rimane comunque utilizzabile in Coppa Italia.

Strefezza, un’alternativa preziosa per Johnsen e Vavassori

Nell’analisi firmata da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport emerge soprattutto la necessità di ampliare le rotazioni sulle corsie offensive. Johnsen e Vavassori stanno attraversando un momento di forma straordinario, ma il calendario ravvicinato potrebbe rendere necessario concedere loro qualche turno di riposo.

Il recupero di Strefezza assume ulteriore importanza considerando anche le incertezze legate a Gyasi e il numero ridotto di alternative a disposizione di Inzaghi sugli esterni.

Il brasiliano, autore di due reti prima dell’infortunio, rappresenta una soluzione di qualità per una squadra dalla spiccata vocazione offensiva.

Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nelle prossime partite Strefezza potrà beneficiare di un minutaggio superiore rispetto a quello avuto contro il Südtirol, ritrovando progressivamente il ritmo gara e avvicinandosi alla migliore condizione fisica.

Un’arma in più per Inzaghi, proprio nel momento in cui il Palermo vuole imprimere un’accelerazione alla propria corsa verso la Serie A.