Si concludono i match della 4a giornata del girone unico di Conference League. Pessima serata per l’Atalanta, che esce sconfitta per 2-0 in casa del Borac Banja Luka. Brutto primo tempo per i nerazzurri, che al riposo sotto per 2-0: a segno per i bosniaci Juricic e Deket. Nella ripresa i padroni di casa restano in 9 a causa delle espulsioni di Paskual e Herrera, con gli uomini di Sarri che riescono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Kristovic, Kolasinac e Zappacosta. Cala il poker il Braga, che si impone per 4-0 sul KuPS: decidono l’incontro i gol di Victor, Navarro, Dorgeles e Milosevic. Di seguito i risultati finali:

Borac Banja Luka-Atalanta 2-0