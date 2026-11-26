Conference League: l’Atalanta ribalta il Borac Banja Luka, il Braga cala il poker al KuPS. I risultati finali
Si concludono i match della 4a giornata del girone unico di Conference League. Pessima serata per l’Atalanta, che esce sconfitta per 2-0 in casa del Borac Banja Luka. Brutto primo tempo per i nerazzurri, che al riposo sotto per 2-0: a segno per i bosniaci Juricic e Deket. Nella ripresa i padroni di casa restano in 9 a causa delle espulsioni di Paskual e Herrera, con gli uomini di Sarri che riescono a ribaltare il risultato grazie alle reti di Kristovic, Kolasinac e Zappacosta. Cala il poker il Braga, che si impone per 4-0 sul KuPS: decidono l’incontro i gol di Victor, Navarro, Dorgeles e Milosevic. Di seguito i risultati finali:
Borac Banja Luka-Atalanta 2-0
Braga-KuPS 3-0
CSKA Sofia-Trabzonspor 1-0
Friburgo-Twente 1-1
Gent-Stella Rossa 1-0
Hajduk Split-St. Truiden 0-2
Inter Escaldes-FC Copenhagen 2-0
Nordsjaelland-Panathinaikos 1-2