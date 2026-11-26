Serie B, l’Arezzo cambia allenatore: scelto Caserta per il dopo Bucchi
L’Arezzo è pronto a voltare pagina. Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Mantova, la società toscana avrebbe deciso di cambiare guida tecnica per provare a invertire la rotta.
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club amaranto avrebbe individuato in Fabio Caserta il successore di Cristian Bucchi.
A pesare sulla posizione dell’attuale allenatore è stato il rendimento negativo delle ultime settimane, con appena due punti conquistati nelle ultime sei giornate di campionato.
L’Arezzo, attualmente a quota 12 punti in classifica, si appresta dunque ad affidare la panchina a Caserta, in attesa delle comunicazioni ufficiali della società.