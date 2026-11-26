La Serie B registra altri due cambi in panchina. Come riportato da Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Vicenza ed Empoli, rispettivamente penultimo e ultimo in classifica, hanno deciso di affidarsi a nuovi allenatori per cercare di risollevare le proprie sorti.

Il Vicenza ha interrotto il rapporto con Fabio Gallo dopo la sconfitta casalinga contro la Carrarese. Il tecnico era riuscito a conservare il proprio posto una settimana prima grazie al pareggio ottenuto ad Ascoli e alla presa di posizione dei tifosi.

Secondo quanto ricostruito da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la società biancorossa ha scelto Davide Dionigi, già individuato come possibile sostituto di Gallo dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Cremonese. Prima di definire l’accordo, il club aveva effettuato anche un tentativo per Andrea Sottil, senza però trovare un’intesa.





Situazione ancora più delicata in casa Empoli, precipitato all’ultimo posto solitario dopo il pesante 5-0 rimediato sul campo del Benevento. La società toscana ha deciso di esonerare Matteo Andreoletti, secondo allenatore a lasciare la panchina azzurra in questa stagione dopo Guido Pagliuca.

Come riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la scelta è ricaduta su Lorenzo Tonelli, fino a questo momento alla guida della formazione Under 17. Nel suo staff ci sarà anche Francesco Tavano, altra storica figura del club toscano.

Quella di Tonelli non rappresenta una soluzione temporanea. L’ex difensore, tuttavia, non dispone del patentino necessario per allenare in Serie B e, per questo motivo, l’Empoli dovrà affiancargli entro trenta giorni un tecnico in possesso dei requisiti richiesti.

Come sottolinea infine Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, entrambi i nuovi allenatori debutteranno davanti al proprio pubblico nella 14ª giornata di campionato. Sabato Dionigi affronterà il Cesena del capocannoniere Cristian Shpendi, mentre Tonelli esordirà contro l’Hellas Verona.