Serie B, si torna in campo sabato: il programma della 14ª giornata e la classifica aggiornata
Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie B si prepara a tornare in campo per la 14ª giornata di campionato. Il prossimo turno si articolerà in tre giorni, da sabato 28 a lunedì 30 novembre, con diverse sfide importanti per gli equilibri della classifica.
Il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 30 punti, ospiterà sabato alle 19.30 il Benevento al Renzo Barbera. I rosanero proveranno a consolidare il primato e ad aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.
Il Modena, secondo a quota 27, riceverà domenica il Padova, mentre l’Avellino, terzo con 22 punti al pari del Mantova, sarà impegnato lunedì sera sul campo del Catanzaro. Tra gli altri incontri spiccano Sampdoria-Cremonese, Arezzo-Pisa ed Empoli-Hellas Verona.
Serie B, il programma della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ore 15.00 – Ascoli-Virtus Entella
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Ore 15.00 – Carrarese-Juve Stabia
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Ore 15.00 – Empoli-Hellas Verona
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Ore 17.15 – LR Vicenza-Cesena
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Ore 19.30 – Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
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Ore 15.00 – Modena-Padova
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Ore 15.00 – Südtirol-Mantova
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Ore 17.15 – Sampdoria-Cremonese
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Ore 19.30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
– Ore 20.30 – Catanzaro-Avellino
Serie B, la classifica aggiornata
|Squadra
|Punti
|Gare
|Palermo
|30
|13
|Modena
|27
|13
|Avellino
|22
|13
|Mantova
|22
|13
|Ascoli
|21
|13
|Cesena
|21
|13
|Pisa
|20
|13
|Benevento
|19
|13
|Südtirol
|18
|13
|Sampdoria
|17
|13
|Hellas Verona
|16
|13
|Padova
|16
|13
|Carrarese
|16
|13
|Cremonese
|15
|13
|Virtus Entella
|13
|13
|Juve Stabia (-4)
|12
|13
|Catanzaro
|12
|13
|Arezzo
|12
|13
|LR Vicenza
|10
|13
|Empoli
|9
|13
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.
Serie B, la classifica marcatori
Due calciatori del Palermo occupano il podio della graduatoria dei cannonieri. Dennis Johnsen, con 9 reti, insegue il capocannoniere Shpendi del Cesena, mentre Andrea Vavassori occupa la terza posizione con 8 gol.
12 reti: Shpendi (2 rig.) (Cesena).
9 reti: Johnsen (Palermo).
8 reti: Vavassori (Palermo).
7 reti: Mosquera (Hellas Verona), Di Nardo (1 rig.) (Juve Stabia), Belotti (Modena).
6 reti: Russo (Avellino), Bonazzoli (1 rig.) (Cremonese).
5 reti: Cheddira (Avellino), Siatounis (Benevento), Ruocco (Mantova), Pittarello (Pisa).
4 reti: Silipo (Ascoli), Rubino (Carrarese), Saporiti (1 rig.) (Empoli), Sarr (1 rig.) (Hellas Verona), Ambrosino (Modena), Marras (Pisa), Insigne e Mezzotero (Sampdoria).