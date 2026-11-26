Dennis Johnsen è sempre più il protagonista del Palermo di Filippo Inzaghi. Il fantasista norvegese sta vivendo una stagione straordinaria, caratterizzata da numeri impressionanti e da una continuità realizzativa mai raggiunta prima in carriera. Come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il calciatore rosanero ha già superato il proprio primato personale, diventando uno degli uomini più determinanti del calcio italiano.

Nove gol e sei assist in appena 13 partite di campionato. Un rendimento eccezionale per un giocatore che, nelle precedenti esperienze, aveva raggiunto al massimo quota otto reti con la Cremonese, nella stagione conclusa con la promozione in Serie A. Johnsen non è soltanto il miglior marcatore del Palermo, ma anche il principale uomo assist della squadra. Tra i suoi sei passaggi decisivi spicca quello realizzato martedì, con uno splendido tocco al volo che ha permesso a Vavassori di firmare il 3-0.

Considerando anche le due presenze in Coppa Italia, il bilancio complessivo sale a 10 gol e 8 assist. Numeri che, come evidenzia Vannini sul Corriere dello Sport, fanno di Johnsen il calciatore più incisivo tra Serie A e Serie B secondo il rapporto tra partecipazioni alle reti e gol complessivi della propria squadra: il norvegese ha infatti contribuito a oltre la metà delle marcature rosanero.





Una trasformazione significativa per un talento che, in passato, era stato spesso criticato per la discontinuità e per la difficoltà nel tradurre le proprie qualità tecniche in risultati concreti. Fondamentale il lavoro di Filippo Inzaghi, che fin dall’estate ha insistito sulla necessità di una maggiore incisività. Lo stesso allenatore ha recentemente commentato così il rendimento del suo giocatore: «Johnsen ha qualità superiori alla media, io gli ripeto che quanto sta facendo deve essere la normalità per lui».

Il gol fotocopia e l’intesa con i compagni

Nell’analisi firmata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport emerge anche un aspetto particolare del gioco di Johnsen: la capacità di ripetere con straordinaria precisione determinate soluzioni offensive, trasformandole in un’autentica specialità.

Il norvegese ama partire dalla sinistra, dialogare nello stretto con Augello e Hernani e cercare giocate imprevedibili. Un calcio fatto di accelerazioni, colpi di tacco e intuizioni tecniche che talvolta comportano qualche rischio di troppo, come accaduto anche contro il Südtirol, ma che rappresentano una risorsa fondamentale per la manovra offensiva del Palermo.

I suoi movimenti sono ormai perfettamente inseriti negli schemi di Inzaghi. Quando non viene servito attraverso combinazioni ravvicinate, Johnsen viene cercato in profondità con lanci lunghi, spesso effettuati da Ranocchia e persino dal portiere Perin, per sfruttarne velocità e capacità di attaccare gli spazi.

Particolarmente interessante il dato relativo alle conclusioni vincenti: almeno sei dei nove gol realizzati in campionato presentano caratteristiche molto simili, con tiri effettuati dal vertice sinistro dell’area di rigore, o pochi metri più avanti, indirizzati verso l’angolo opposto.

Tra gli esempi ricordati figurano la rete contro la Juve Stabia, la combinazione con Pohjanpalo ad Avellino, il gol del 3-1 a Empoli e quello che ha riaperto la partita a Pisa. Fino alla splendida conclusione di martedì, un destro di prima intenzione in corsa su assist di Hernani.

Come emerge dal racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Johnsen è riuscito a coniugare fantasia e concretezza, mantenendo intatta la propria identità tecnica ma diventando decisivo con una regolarità impressionante. Un’evoluzione che sta facendo la differenza nel Palermo di Inzaghi.