L’Avellino espugna lo stadio Zini di Cremona nel turno infrasettimanale di Serie B. Dopo un primo tempo senza reti, a decidere l’incontro è il gol di Russo al 77′, che regala tre punti preziosi alla formazione allenata da Alessandro Nesta.

L’Avellino conquista un’importante vittoria in trasferta, superando per 1-0 la Cremonese. Decisiva la rete di Russo nella ripresa, con i grigiorossi che non riescono a trovare il pareggio nonostante il tentativo di reazione nel finale.

PRIMO TEMPO: OCCASIONI DA ENTRAMBE LE PARTI

La Cremonese parte forte e si rende pericolosa già al 2′ con Licina e Collocolo, trovando la risposta di Martinelli. L’Avellino replica immediatamente con Pandolfi, che calcia alto da buona posizione.BAl 10′ Besaggio sfiora il vantaggio con una conclusione dalla distanza, mentre al 21′ Pandolfi impegna Fulignati sul primo palo.BAl 29′ breve controllo del VAR per una possibile trattenuta in area ai danni di Nasti, ma il direttore di gara lascia proseguire.BGli irpini continuano a rendersi pericolosi con Pandolfi, che al 33′ e al 36′ trova ancora la risposta di Fulignati. Nel finale, al 43′, importante occasione per la Cremonese con Berti, che sul cross di Pezzella conclude di controbalzo senza trovare lo specchio della porta.BLa prima frazione si chiude sullo 0-0.





SECONDO TEMPO: RUSSO ENTRA E REGALA LA VITTORIA ALL’AVELLINO

Nella ripresa la Cremonese prova a cambiare marcia con gli ingressi di Lottici Tessadri e Vandeputte. Al 58′ Licina tenta la conclusione dall’interno dell’area, senza però inquadrare la porta.BAl 59′ Nesta inserisce Russo al posto di Biasci, una scelta che si rivelerà decisiva per le sorti dell’incontro.BLa partita rimane bloccata fino al 77′, quando l’Avellino trova la rete del vantaggio: Besaggio serve Russo, che avanza e lascia partire una conclusione dal limite dell’area, battendo Fulignati e firmando lo 0-1.BGli irpini continuano a spingere anche dopo il gol, mentre la Cremonese prova a riorganizzarsi alla ricerca del pareggio. All’89’ Venturi allontana il pallone dopo una prolungata azione dei padroni di casa, mentre al 90′ Moruzzi sfiora il raddoppio in contropiede, impegnando Fulignati.BIl risultato non cambia più: l’Avellino espugna lo Zini e conquista tre punti preziosi, mentre la Cremonese incassa una sconfitta davanti al proprio pubblico.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Palermo 30

Modena 27 (0-0)

Avellino 22

Mantova 22 (1-0)

Cesena 21

Ascoli 21

Pisa 20 (0-0)

Benevento 19

Südtirol 18

Padova 17 (1-1)

Verona 16

Carrarese 16

Cremonese 15

Sampdoria 15 (1-1)

Entella 13

Catanzaro 12

Juve Stabia 12

Arezzo 12 (0-1)

L.R. Vicenza 10

Empoli 9