Il Catanzaro conquista la seconda vittoria consecutiva e rilancia le proprie ambizioni in Serie B. Dopo il successo contro il Palermo al Ceravolo, la formazione di Michele Mignani si è imposta ieri per 3-1 sul campo della Juve Stabia, confermando i segnali di crescita delle ultime settimane.

Al termine della sfida del Romeo Menti, il tecnico giallorosso ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sulle energie psicofisiche spese nel precedente impegno contro la capolista.

L’analisi della prestazione: «Oggi secondo me il Catanzaro ha fatto bene settanta minuti e meno bene gli ultimi venticinque». Mignani ha poi aggiunto: «Abbiamo gestito bene per larga parte, meno bene negli ultimi minuti».





L’importanza della vittoria: «Avevamo bisogno di questa vittoria perché le vittorie aiutano a vincere e alzano il morale».

Le energie spese contro il Palermo: «Quando vinci una partita come quella con il Palermo, in cui metti in campo tante energie psicofisiche, c’è il rischio di pagarle nella gara successiva».

L’atteggiamento tattico: «Quando abbiamo potuto abbiamo cercato di portare pressione, prendendoci anche qualche rischio».

La strategia e gli episodi: «Noi studiamo gli avversari e prepariamo una strategia che a volte ti va bene, perché come oggi gli episodi girano dalla tua parte».

La gestione del finale: «Il secondo tempo era quasi in completa gestione fino a venti minuti dalla fine, quando hanno trovato il gol e inevitabilmente ti prende un po’ d’ansia».

Archiviato il successo di Castellammare di Stabia, il Catanzaro può concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato. Lunedì i giallorossi ospiteranno l’Avellino al Ceravolo, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e dare continuità ai successi ottenuti contro Palermo e Juve Stabia.