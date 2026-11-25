Empoli, fiducia finita per Andreoletti: sondati Castori, Dionigi e Longo
La pesante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo del Benevento potrebbe costare la panchina a Matteo Andreoletti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il tecnico avrebbe ormai perso la fiducia della dirigenza dell’Empoli, pronta a valutare un cambio di guida tecnica già prima della prossima sfida contro il Verona.
La società toscana avrebbe avviato diversi contatti nel corso della notte per individuare il possibile sostituto di Andreoletti. Tra i profili sondati figura Fabrizio Castori, al quale sarebbe stata chiesta la disponibilità a subentrare.
Contatti anche con Davide Dionigi, candidato alla panchina del Vicenza, e Moreno Longo. Tre profili che la dirigenza azzurra sta valutando per cercare di invertire la rotta in una stagione particolarmente complicata.
L’Empoli occupa attualmente l’ultimo posto della classifica di Serie B con appena nove punti conquistati in tredici giornate. La società potrebbe dunque accelerare nelle prossime ore per affidare la squadra a un nuovo allenatore, con la posizione di Andreoletti sempre più compromessa.