Una serata speciale per Gabriel Strefezza, tornato finalmente in campo dopo il lungo infortunio muscolare. L’esterno offensivo del Palermo ha ritrovato il terreno di gioco al Renzo Barbera, subentrando al 72’ al posto di Dennis Johnsen nella sfida vinta per 4-1 contro il Südtirol.

A celebrare il ritorno in campo del calciatore brasiliano è stata anche la moglie Larissa, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha condiviso una fotografia del marito con la maglia rosanero, accompagnandola con un emozionante messaggio d’amore.

«Che bello vederti in campo di nuovo, Gabri mio. È stato lo stop più grande della tua carriera, abbiamo sofferto. Ma Dio ci ha dato tutto il sostegno di cui avevamo bisogno. Amore mio, sarò sempre qui. Ti amo sempre di più 🥹🩷🖤 e forzaaaa Palermo!».





Parole che raccontano le difficoltà vissute durante il periodo dell’infortunio e tutta la gioia per il ritorno in campo del numero 7 rosanero.

Una bella notizia anche per Filippo Inzaghi, che ritrova una preziosa risorsa offensiva in vista dei prossimi impegni di campionato.