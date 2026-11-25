Il Palermo risponde con forza alla prima sconfitta in campionato e manda un segnale alle dirette concorrenti. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il poker rifilato al Südtirol conferma la solidità della leadership rosanero, con la squadra di Filippo Inzaghi che si porta momentaneamente a nove punti di vantaggio sul terzo posto.

La serata del Renzo Barbera ha esaltato soprattutto la qualità del reparto offensivo. Per la prima volta in questa stagione, Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori sono andati tutti a segno nella stessa partita. Il norvegese ha firmato la sua prima doppietta in maglia rosanero, raggiungendo quota nove reti in campionato, mentre il centravanti finlandese ha interrotto il lungo digiuno realizzativo.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, tra le buone notizie per Inzaghi c’è anche il ritorno in campo di Gabriel Strefezza. Il tecnico ha comunque deciso di portare in panchina Luca Mazzitelli a scopo precauzionale, nonostante l’esclusione dalla lista Over e la sanzione economica prevista in caso di impiego.





Un quarto d’ora devastante

Il Palermo ha aggredito il Südtirol fin dalle prime battute, mostrando quella qualità e quell’intensità che erano mancate a Catanzaro. Dopo appena otto minuti, Hernani ha recuperato il pallone e servito Johnsen, bravo a superare Plizzari con una conclusione di prima intenzione.

I rosanero hanno continuato a spingere, grazie anche alla capacità di Hernani di muoversi tra le linee e alla brillantezza dei due esterni offensivi. Fondamentale, sul risultato di 1-0, anche il doppio intervento di Perin sulle conclusioni di Anghelè e Okoro.

La Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Fabrizio Vitale, esalta la qualità dell’azione che ha portato al raddoppio: Johnsen ha lanciato Segre sulla fascia, Vavassori ha liberato Pohjanpalo con uno splendido colpo di tacco e il finlandese ha ritrovato il gol con una conclusione in torsione.

Il tridente dà spettacolo

Allo scadere del primo tempo è arrivato anche il tris, frutto di un’altra giocata di grande qualità di Johnsen, che con un sombrero ha servito Vavassori, abile a superare Plizzari.

Nella ripresa il Südtirol ha accorciato le distanze con Rispoli, ma Inzaghi ha prontamente modificato l’assetto tattico, passando al 3-5-2 e predisponendo la squadra a colpire in velocità.

Come conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, a chiudere definitivamente la partita è stato uno splendido schema su calcio di punizione orchestrato da Augello e Ranocchia, che ha liberato Johnsen per la rete del definitivo 4-1.

Il Palermo ha così ritrovato immediatamente la vittoria, mettendo in mostra tutto il potenziale del proprio tridente offensivo e dimostrando di poter offrire prestazioni di alto livello anche in piena emergenza.