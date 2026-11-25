Sarà Davide Dionigi il nuovo allenatore del Vicenza. Tutto confermato dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore: il tecnico è pronto a raccogliere l’eredità di Fabio Gallo e a guidare i biancorossi nella seconda parte della stagione.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la scelta del club veneto è ormai definita e nelle prossime ore sono attesi gli annunci ufficiali. Per Dionigi si prospetta dunque una nuova avventura in panchina, con l’obiettivo di risollevare una squadra attualmente penultima in classifica con 10 punti conquistati in 13 giornate.