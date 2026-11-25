Ospite del podcast di Romario, Pep Guardiola è tornato a parlare dell’offerta presentatagli da Maldini e Leonardo per allenare la nazionale italiana, rivelando i motivi della sua scelta.

«Quasi mi vergognavo a rifiutare la nazionale italiana – ha dichiarato Guardiola -. Se mi avessero fatto l’offerta tra 1-2 anni, probabilmente avrei accettato»

Il tecnico ha poi spiegato i motivi che l’hanno portato a prendere questa scelta: «Maldini e Leonardo sono persone che stimo moltissimo. Ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di riposarmi e prendermi una pausa. Essere stato accostato alla nazionale italiana è stato uno dei più grandi onori della mia carriera»





Guardiola ha poi rivolto uno sguardo al caso Portogallo-CR7: «La Federazione portoghese di calcio deve garantire a Cristiano Ronaldo una conclusione dignitosa della carriera. Entrambe le parti devono fare uno sforzo per garantire un addio all’altezza. Cristiano Ronaldo non dovrebbe lasciare la nazionale portoghese in questo modo. Non possono lasciarlo andare così»

Infine, il tecnico conclude: «I grandi giocatori, quelli che sono stati davvero al vertice del loro gioco, meritano di andarsene a testa alta. In primo luogo, perché se lo sono guadagnato con tutto ciò che hanno dato allo sport; è lo stesso calcio a dovere loro questo riconoscimento. E in secondo luogo, per i bambini che fanno i primi passi in campo, che potrebbero dire: “Voglio concludere la mia carriera come Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini o uno degli altri grandi della storia”»