A margine dell’RCS Sport Industry Talk è intervenuto il ministro dello sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi, parlando delle elezioni federali del prossimo 14 dicembre ed esprimendo la sua idea sulla nazionale italiana guidata da Roberto Mancini

«Elezioni FIGC? Mi sembra sia stata trovato un fair play necessario e indispensabile – ha spiegato Abodi – per il resto valuterà l’assemblea: io sono un osservatore e spero di avere modo di lavorare insieme dal 15 dicembre in poi, come avvenuto anche nelle circostanze più difficili»





Il ministro dello sport ha poi espresso la sua idea sulla nazionale guidata da Roberto Mancini: «Interventi lungo il cammino sono sempre intempestivi, sappiamo che il percorso è lungo come detto anche da Mancini, ma certi elementi confortanti fanno ben sperare»

Con la nuova presidenza, Abodi si è detto fiducioso di superare i rallentamenti del passato: «C’è sempre la possibilità di superare l’impasse, dipende dalla volontà delle persone e dell’assemblea. Io sono disposto a collaborare, sapendo la distinzione dei ruoli, ma attendo segnali di vita dalla FIGC sotto forma di riforme»

Infine, sulle multiproprietà: «Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c’è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla. Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci»