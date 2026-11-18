Palermo, continua la preparazione in vista del Catanzaro: il report
Il Palermo è tornato in campo questa mattina al centro sportivo di Torretta per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i rosanero affrontare in trasferta il Catanzaro.
La seduta odierna si è aperta con una fase di riscaldamento fisico, seguita da una serie di esercitazioni individuali, attraverso le quali la squadra ha continuato a lavorare in vista della gara contro i calabresi. Il gruppo prosegue dunque il percorso di avvicinamento alla prossima sfida, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento esterno.