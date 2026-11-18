Dennis Johnsen è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione in Serie B. Il norvegese ha trascinato il Palermo in vetta alla classifica grazie a prestazioni di altissimo livello, confermandosi uno dei giocatori più determinanti del campionato. Dopo la sosta per le Nazionali, l’obiettivo è riprendere da dove aveva lasciato, a cominciare dalla trasferta di sabato contro il Catanzaro.

Come racconta Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il numero 17 rosanero guida la classifica degli assist con cinque passaggi vincenti, a pari merito con Tramoni, ed è secondo nella graduatoria dei marcatori con sette reti, una in meno di Shpendi.





Numeri che testimoniano l’importanza del fantasista nello scacchiere di Filippo Inzaghi, soprattutto in una squadra che ha già realizzato 25 gol in campionato.

Palermo, Johnsen ritrova il Catanzaro: quattro gol ai giallorossi

La trasferta del Ceravolo rappresenta un appuntamento particolare per Johnsen, che ritroverà la propria vittima preferita in Serie B.

Il norvegese ha infatti realizzato quattro reti contro il Catanzaro, più che contro qualsiasi altra squadra del campionato cadetto.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il primo gol di Johnsen con la maglia del Palermo arrivò proprio contro i calabresi, lo scorso 1° maggio, quando diede il via alla rimonta culminata nel successo rosanero per 3-2.

In precedenza aveva già colpito i giallorossi nel novembre 2023 con la maglia del Venezia, in occasione della vittoria per 2-1 nella quale andò a segno anche Joel Pohjanpalo, oggi suo compagno al Palermo.

Nel marzo 2025, invece, Johnsen realizzò una doppietta con la Cremonese nel netto successo per 4-0 contro il Catanzaro.

Il confronto con i calabresi richiama però anche ricordi contrastanti legati ai playoff.

Nella scorsa stagione, con il Palermo, non riuscì a trascinare la squadra alla qualificazione. Nel 2024, invece, con la Cremonese aveva eliminato proprio il Catanzaro in semifinale, prima di perdere la finale contro il Venezia.

Johnsen cerca il primo gol al Ceravolo

Un altro dato significativo riguarda la continuità realizzativa del numero 17.

In questa stagione Johnsen non è mai rimasto senza segnare per due partite consecutive. Dopo essere rimasto a secco contro l’Ascoli, l’obiettivo sarà dunque ritrovare immediatamente la via della rete.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il norvegese dovrà però sfatare un piccolo tabù: tutti e quattro i gol realizzati in carriera contro il Catanzaro sono arrivati in partite casalinghe, tra Penzo, Zini e Barbera.

Al Ceravolo, invece, non è ancora riuscito a segnare.

Johnsen ha già trovato la rete in trasferta contro Arezzo, Avellino, Empoli e Pisa. In Calabria proverà quindi a conquistare la quinta marcatura esterna e ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica cannonieri.

Palermo, Johnsen primo per tiri e contributi offensivi

La crescita del norvegese rispetto alla passata stagione è evidente anche attraverso le statistiche.

Johnsen è attualmente il giocatore della Serie B con il maggior numero di conclusioni tentate, ben 40, ed è primo anche per tiri nello specchio della porta, con 16.

A questi numeri si aggiungono i sette gol e i cinque assist, per un totale di 12 partecipazioni dirette alle reti del Palermo.

Nessun altro calciatore del campionato ha fatto meglio sotto questo aspetto.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, considerando invece il peso percentuale delle partecipazioni ai gol della propria squadra, Johnsen occupa il quarto posto con il 48%.

Un dato che evidenzia anche la forza collettiva del Palermo, capace di realizzare 25 reti complessive e di trovare soluzioni offensive attraverso diversi interpreti.

Non solo gol: Johnsen prezioso anche in fase difensiva

Il contributo del norvegese non si limita alle giocate offensive.

Nella trasferta di Ascoli, pur non avendo trovato il gol, Johnsen si è distinto per le occasioni create e i dribbling riusciti, quattro in entrambe le statistiche.

Quella contro l’Ascoli è stata soltanto la seconda partita stagionale, dopo Mantova, nella quale non ha registrato né gol né assist.

Nonostante questo, il Palermo ha continuato a ottenere risultati positivi, confermando la capacità della squadra di andare oltre le prestazioni dei singoli.

Un altro aspetto particolarmente apprezzato da Inzaghi riguarda il lavoro senza palla del numero 17.

Johnsen garantisce infatti un contributo importante nei ripiegamenti difensivi, aiutando Tommaso Augello sulla fascia e impedendo agli avversari di creare situazioni di superiorità numerica.

Catanzaro-Palermo, Inzaghi ritrova Vavassori e Pohjanpalo

In vista della sfida di sabato, Michele Mignani potrebbe studiare particolari accorgimenti tattici per limitare la fantasia del norvegese.

Il Palermo, tuttavia, potrà contare su diverse alternative offensive.

Dominic Vavassori ha recuperato dopo i problemi di salute che lo avevano fermato, mentre Joel Pohjanpalo è rientrato dagli impegni con la Nazionale finlandese.

Due recuperi importanti per Inzaghi, che si prepara ad affrontare un calendario particolarmente intenso fino alla fine del 2026.

Le rotazioni nel reparto avanzato saranno fondamentali per gestire le energie e mantenere alto il livello delle prestazioni.

Intanto, Johnsen punta a confermare il proprio straordinario rendimento, cercando al Ceravolo un’altra prestazione decisiva per continuare a trascinare il Palermo in vetta alla Serie B.