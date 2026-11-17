Buone notizie in casa Palermo: Filippo Inzaghi è tornato a dirigere personalmente gli allenamenti della squadra dopo alcuni giorni di riposo forzato.

Il tecnico rosanero aveva già dovuto fare i conti con una tonsillite nei giorni precedenti alla sfida contro l’Ascoli. Il problema si era poi ripresentato dopo la partita, costringendolo a fermarsi per recuperare le energie e ristabilirsi completamente.





Adesso le condizioni dell’allenatore sono migliorate e Inzaghi è pronto a riprendere regolarmente il proprio lavoro sul campo.

A confermare il suo ritorno è stato lo stesso Palermo, che attraverso i propri canali social ha pubblicato un video in cui si vede il tecnico scendere in campo per dirigere la seduta mattutina. Un segnale positivo per tutto l’ambiente rosanero in vista dei prossimi impegni stagionali.

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