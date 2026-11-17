Il Palermo si prepara ad affrontare un autentico tour de force che accompagnerà la formazione di Filippo Inzaghi fino alla fine del 2026. Nove partite in poco più di un mese, tra campionato e Coppa Italia, con una media di un impegno ogni quattro giorni. Un calendario particolarmente intenso che richiederà una gestione attenta delle energie e della rosa, soprattutto alla luce degli infortuni che hanno condizionato le ultime settimane.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ciclo si aprirà sabato con la trasferta di Catanzaro e si concluderà il 27 dicembre sul campo del Modena. Nel mezzo, otto appuntamenti di Serie B e la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 15 dicembre.





Palermo, calendario senza tregua: nove gare fino al 27 dicembre

La formazione rosanero dovrà affrontare una sequenza di partite particolarmente ravvicinate, senza lunghi intervalli per recuperare. Rotazioni, condizione atletica e profondità della panchina saranno fattori determinanti per mantenere continuità di rendimento.

Il primo blocco di impegni vedrà il Palermo affrontare il Catanzaro in trasferta, il Südtirol al Barbera e il Benevento.

Il momento più impegnativo arriverà nella parte centrale di dicembre. Tra il 6 e il 12, infatti, gli uomini di Inzaghi saranno chiamati a disputare tre partite in una settimana contro Verona, Cremonese e Cesena.

A rendere ancora più intenso il programma sarà la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, fissata per il 15 dicembre. Un appuntamento prestigioso che si inserirà in un periodo nel quale sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra ambizioni sportive e gestione fisica dei calciatori.

Come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il Palermo chiuderà poi il proprio calendario con la gara casalinga contro l’Entella del 20 dicembre e la trasferta di Modena del 27 dicembre, un confronto che potrebbe assumere un peso significativo nella corsa ai vertici della classifica.

Inzaghi torna a Torretta: attenzione all’infermeria

Parallelamente alla preparazione delle prossime sfide, lo staff tecnico rosanero segue con attenzione l’evoluzione delle condizioni degli indisponibili.

Filippo Inzaghi tornerà a dirigere regolarmente gli allenamenti al Palermo CFA di Torretta dopo alcuni giorni di assenza legati alle sue condizioni di salute.

Il tecnico punta a recuperare il maggior numero possibile di giocatori in vista di un periodo nel quale avere alternative a disposizione potrebbe rivelarsi decisivo.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i calciatori più vicini al rientro figura Gabriel Strefezza, che sta proseguendo il proprio percorso di recupero sul campo.

L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione già per la trasferta di Catanzaro oppure, al massimo, per il successivo appuntamento casalingo contro il Südtirol.

Strefezza verso il rientro, Mazzitelli destinato a uscire dalla lista Over

Il recupero di Gabriel Strefezza rappresenterebbe una notizia importante per Inzaghi, che potrebbe ritrovare un elemento in grado di aumentare le alternative offensive e offrire nuove soluzioni sulla trequarti.

Il suo ritorno tra i convocabili sarebbe però legato a una modifica della lista Over del campionato.

A lasciare il posto all’esterno offensivo sarebbe Luca Mazzitelli, inserito durante il periodo di indisponibilità di Strefezza. Il centrocampista potrebbe quindi rientrare nella lista a gennaio.

Una scelta che consentirebbe al Palermo di recuperare un’importante soluzione offensiva proprio alla vigilia del ciclo di partite che accompagnerà la squadra fino alla sosta invernale.

Palermo, Palumbo da monitorare. Tempi più lunghi per Barba, Bani e Pierozzi

Resta da valutare anche la situazione di Antonio Palumbo, le cui condizioni continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni.

Per Federico Barba, invece, servirà probabilmente più tempo prima di poter ipotizzare un ritorno tra i convocati.

Tempi di attesa ancora più lunghi per Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, entrambi alle prese con problemi fisici che ne stanno rallentando il recupero.

Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, lo staff medico continuerà a valutare quotidianamente i progressi dei singoli giocatori, evitando di forzare i tempi.

L’obiettivo del Palermo è recuperare gradualmente almeno una parte degli indisponibili, così da garantire a Inzaghi maggiori possibilità di scelta durante una fase particolarmente delicata della stagione.

Con nove partite all’orizzonte e pochissimi giorni di recupero tra un appuntamento e l’altro, la gestione della rosa sarà uno degli aspetti decisivi per affrontare al meglio l’ultima parte del 2026.