Gazzetta del Sud: “Catanzaro, contro il Palermo si cerca un’altra impresa. Di Francesco verso il recupero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026
palermo catanzaro 3-2 (130) di francesco

l Catanzaro si prepara alla sfida contro il Palermo con la speranza di ripetere l’impresa compiuta nella passata stagione. Sabato, alle ore 17.15, allo stadio Ceravolo arriverà la formazione di Filippo Inzaghi, capolista solitaria e ancora imbattuta dopo undici giornate. Per i giallorossi, ultimi in classifica, sarà una partita particolarmente complicata, ma il precedente dello scorso campionato rappresenta un motivo di fiducia.

Come racconta la Gazzetta del Sud, le due squadre arrivano all’appuntamento con situazioni profondamente differenti, anche se non mancano alcune analogie con la sfida disputata nell’ottobre 2025.


Catanzaro-Palermo, Di Francesco vicino al rientro

Intanto, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria del Catanzaro.

Federico Di Francesco è vicino al rientro in gruppo dopo l’infortunio che lo tiene lontano dal campo dalla trasferta di Benevento di fine ottobre.

Il recupero potrebbe concretizzarsi già questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Giovino.

Con il ritorno dell’esterno offensivo, Michele Mignani potrebbe finalmente ritrovare l’intero organico a disposizione.

Come precisa la Gazzetta del Sud, tuttavia, non è ancora certo che Di Francesco venga convocato per la partita contro il Palermo. La decisione dipenderà dalle sue condizioni nei prossimi giorni.

Palermo capolista, Catanzaro ultimo: situazioni opposte

Il confronto di sabato metterà di fronte due squadre che stanno vivendo momenti completamente differenti.

Il Palermo guida la classifica in solitaria e si presenta al Ceravolo da unica formazione ancora imbattuta del campionato.

La squadra costruita per Filippo Inzaghi è stata ulteriormente rinforzata rispetto alla passata stagione, con un organico competitivo e completo in ogni reparto.

Il Catanzaro, invece, occupa l’ultimo posto e non riesce a ritrovare continuità.

L’unico successo stagionale risale alla partita contro la Carrarese, disputata oltre due mesi fa. Da allora i calabresi hanno accumulato difficoltà sul piano dei risultati, del gioco e della fiducia.

Secondo l’analisi della Gazzetta del Sud, il divario tra le due formazioni appare oggi ancora più evidente rispetto alle precedenti stagioni, quando il Catanzaro era riuscito più volte a ottenere risultati migliori dei rosanero nonostante investimenti economici inferiori.

Catanzaro-Palermo, il precedente del 2025: la rete di Cisse cambiò la stagione

La memoria torna al 25 ottobre 2025, quando il Palermo affrontò il Catanzaro al Ceravolo nella nona giornata di campionato.

Anche allora i rosanero arrivavano in Calabria senza sconfitte, occupando il secondo posto in classifica.

Il Catanzaro, allenato da Alberto Aquilani, non aveva ancora conquistato una vittoria e proveniva da due sconfitte consecutive.

La panchina del tecnico era fortemente a rischio e un altro risultato negativo avrebbe potuto portare all’esonero.

Il pronostico sembrava favorevole al Palermo, ma la partita prese una direzione diversa.

I giallorossi si imposero per 1-0 grazie a una rete di Cisse, conquistando tre punti che rappresentarono una svolta per la loro stagione.

Non fu soltanto una vittoria, ma il risultato di una prestazione collettiva convincente e di un cambiamento nell’atteggiamento della squadra.

Mignani cerca la svolta contro la sua ex squadra

Come ricorda la Gazzetta del Sud, quella vittoria contro il Palermo segnò anche un cambiamento tattico importante per il Catanzaro.

Aquilani scelse di affidarsi stabilmente al 3-5-2, migliorando l’organizzazione difensiva senza rinunciare alla costruzione del gioco.

Oggi la situazione è differente. Cisse non fa più parte della rosa e la squadra è stata affidata da meno di un mese a Michele Mignani, chiamato a risollevarne le sorti.

Il tecnico, ex allenatore del Palermo, sta lavorando per restituire equilibrio e fiducia a un gruppo in difficoltà.

La sfida di sabato rappresenterà dunque un banco di prova significativo.

Il Catanzaro proverà a ritrovare quella compattezza che un anno fa gli permise di sorprendere i rosanero, mentre il Palermo di Inzaghi cercherà di evitare un nuovo passo falso al Ceravolo e di consolidare il primato in classifica.

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