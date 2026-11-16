Corriere dello Sport: “Modena, attacco da record e 283 tiri in porta: Galloppa insegue il Palermo. Manquant torna a correre”

Il Modena non vuole smettere di sognare. La formazione allenata da Daniele Galloppa, seconda in classifica alle spalle del Palermo capolista, ha costruito il proprio avvio di stagione su un attacco particolarmente prolifico e su una produzione offensiva che la colloca ai vertici della Serie B. I numeri confermano le ambizioni dei gialloblù, decisi a proseguire la rincorsa alla formazione rosanero.

Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, sia l’allenatore sia il presidente Carlo Rivetti hanno invitato l’ambiente modenese a guardare in alto. Un messaggio sostenuto dai risultati ottenuti nelle prime undici giornate e da statistiche che evidenziano la qualità del lavoro svolto.





Modena, Galloppa e Rivetti alzano l’asticella

Il primo quarto di campionato ha consegnato al Modena una posizione di assoluto rilievo nella classifica di Serie B.

Galloppa ha chiesto alla squadra di non porsi limiti, mentre il presidente Rivetti ha confermato davanti ai tifosi le ambizioni della società.

L’obiettivo è continuare a crescere e consolidare una posizione che permette ai gialloblù di inseguire il Palermo, attualmente davanti a tutti.

La ripresa del campionato vedrà il Modena impegnato sabato in casa contro la Juve Stabia, un appuntamento importante per verificare la continuità della formazione emiliana.

Belotti trascina la cooperativa del gol: sette reti per il Gallo

Uno degli aspetti più significativi del rendimento del Modena riguarda la distribuzione delle reti tra gli attaccanti.

Andrea Belotti guida la classifica dei marcatori della squadra con sette gol, ma il contributo del reparto offensivo non si limita all’ex centravanti della Nazionale.

Montevago, Ambrosino e Caso hanno realizzato tre reti ciascuno, mentre Giacomo Olzer è andato a segno due volte.

Un rendimento collettivo che ha consentito al Modena di trovare continuità realizzativa, nonostante l’infortunio di Caso, fermato dalla rottura del legamento crociato.

Secondo l’analisi di Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il dato più interessante riguarda proprio il peso degli attaccanti nel totale delle marcature.

Modena, il 90% dei gol arriva dagli attaccanti

Dei 20 gol complessivamente realizzati dal Modena nelle prime undici giornate, ben 18 portano la firma dei giocatori offensivi.

Si tratta del 90% delle reti totali, una percentuale particolarmente elevata anche rispetto ad alcune delle migliori stagioni della storia recente gialloblù.

Nemmeno ai tempi delle coppie Bucchi-Colacone e Granoche-Babacar, con il contributo di altri attaccanti come Asamoah e Graffiedi, il reparto offensivo aveva raggiunto un’incidenza così importante.

Il dato dimostra quanto il sistema di gioco di Galloppa riesca a valorizzare gli uomini d’attacco.

La squadra costruisce occasioni con continuità, coinvolge diversi interpreti nella finalizzazione e non dipende esclusivamente dai gol di Belotti.

Modena primo per conclusioni, ma il Palermo è più efficace

Un’altra statistica evidenziata dal Corriere dello Sport riguarda il numero di tiri verso la porta avversaria.

Il Modena è la formazione che conclude maggiormente in Serie B, con 283 tiri complessivi nelle prime undici partite, secondo i dati riportati dal quotidiano.

Una produzione offensiva che conferma la propensione della squadra di Galloppa a cercare costantemente la conclusione.

Il confronto con il Palermo, però, mette in evidenza una differenza importante.

I rosanero, attualmente in fuga in testa alla classifica, presentano una percentuale di realizzazione superiore rispetto a quella del Modena.

La formazione emiliana riesce dunque a produrre un volume elevato di occasioni, ma conserva margini di miglioramento nella capacità di trasformarle in gol.

È proprio questo uno degli aspetti sui quali Galloppa potrà lavorare per cercare di ridurre il distacco dalla capolista.

Modena, Manquant torna a correre dopo l’operazione

Le buone notizie per il Modena arrivano anche dall’infermeria.

Joris Manquant ha ripreso a correre dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’attaccante francese si era infortunato il 20 luglio durante un allenamento nel ritiro di Mezzana, senza avere ancora la possibilità di esordire ufficialmente con la maglia gialloblù.

Il ritorno alla corsa rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero.

Non significa ancora che il giocatore sia pronto a rientrare in partita, ma permette allo staff medico e tecnico di valutare progressivamente le prossime tappe della riabilitazione.

Come sottolinea Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il possibile recupero di Manquant potrebbe offrire a Galloppa un’ulteriore alternativa offensiva nel prosieguo della stagione.

Modena, la rincorsa al Palermo passa dall’attacco

Il bilancio delle prime undici giornate conferma dunque la solidità del progetto gialloblù.

Belotti è il principale riferimento offensivo, ma Montevago, Ambrosino, Caso e Olzer hanno dimostrato di poter contribuire concretamente alla produzione realizzativa.

Il Modena è secondo in classifica, tira più di tutti e può contare su un reparto offensivo capace di firmare quasi tutte le reti della squadra.

Resta il confronto con il Palermo, che continua a guidare il campionato e a distinguersi per la propria efficacia.

La sfida contro la Juve Stabia rappresenterà il prossimo banco di prova per Galloppa, chiamato a confermare quanto di buono mostrato finora.

Con il possibile recupero di Manquant e un attacco già protagonista, il Modena vuole continuare a guardare in alto e mantenere viva la rincorsa ai rosanero.