Corriere dello Sport: “Modena, Rivetti sogna in grande: «Giochiamo un ottimo calcio». Il Palermo resta davanti”

Il Modena continua a inseguire il Palermo capolista e si gode un avvio di stagione che lo ha portato al secondo posto solitario in Serie B. La formazione allenata da Daniele Galloppa ha mostrato qualità offensive, solidità difensiva e una notevole capacità di valorizzare i giovani. Un rendimento che alimenta l’entusiasmo dell’ambiente gialloblù e del presidente Carlo Rivetti.

Come racconta il Corriere dello Sport, il numero uno del club emiliano ha incontrato oltre cento tifosi durante una serata organizzata dalla Tana Gialloblù, dedicata alla memoria dell’ex presidente Gigi Montagnani.





Un’occasione per parlare del momento della squadra, del nuovo centro sportivo e delle ambizioni future.

Modena secondo dietro il Palermo: i motivi della crescita

Il primo quarto di campionato ha confermato il Modena tra le principali protagoniste della Serie B.

La squadra di Galloppa occupa il secondo posto alle spalle del Palermo, che guida la classifica, grazie a un rendimento costruito attraverso diversi punti di forza.

In attacco, Andrea Belotti rappresenta un riferimento importante, sostenuto da una distribuzione delle reti che coinvolge diversi giocatori.

Tra le note positive figurano anche i giovani valorizzati dall’allenatore, come Montevago e Folino.

Non mancano tuttavia le difficoltà, soprattutto sul fronte degli infortuni. Manquant, Sersanti e Caso hanno infatti riportato problemi ai legamenti crociati, privando il tecnico di tre elementi considerati titolari.

Nonostante queste assenze, il Modena ha mantenuto una posizione di vertice.

Rivetti: «Una delle nostre caratteristiche è giocare un ottimo calcio»

Nel corso dell’incontro con i sostenitori, il presidente Rivetti ha espresso soddisfazione per l’identità mostrata dalla squadra.

«Credo che una delle caratteristiche del Modena di questa stagione è che giochiamo davvero un ottimo calcio».

Il numero uno gialloblù ha poi citato la sconfitta contro l’Avellino per spiegare la mentalità della formazione emiliana.

«Prendiamo la partita che abbiamo perso contro l’Avellino, dove non avremmo meritato di perdere: siamo stati in partita fino al novantesimo».

Rivetti ha quindi ribadito il principio che guida il progetto tecnico.

«Questo per dire che nelle sconfitte così come nelle vittorie il Modena vuole sempre arrivare all’obiettivo attraverso il bel gioco».

Una filosofia che, secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, rappresenta uno degli elementi distintivi del percorso intrapreso dalla società.

Montevago protagonista, Rivetti scherza con i tifosi

Durante la serata, Rivetti ha regalato anche un momento di leggerezza ai presenti.

Sedendosi sulla poltrona numero undici nelle sale del Raffaello, il presidente ha sorriso osservando che si trattava proprio del numero di maglia di Montevago.

Un riferimento all’attaccante gialloblù, reduce dalla doppietta realizzata contro l’Entella a Chiavari.

Il giovane centravanti è uno dei simboli della crescita del Modena, capace di trovare risorse importanti anche tra i calciatori emergenti.

Il nuovo centro sportivo: «I campi hanno resistito benissimo»

Rivetti ha parlato anche del nuovo centro sportivo del Modena, denominato Nido, situato alle porte della città.

Le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane hanno rappresentato un primo banco di prova per i terreni di gioco appena realizzati.

«Le piogge torrenziali di questi giorni hanno messo alla prova i campi appena realizzati al Nido, il nostro nuovo centro sportivo alle porte della città, ed hanno resistito benissimo a tutti i millimetri d’acqua che sono caduti».

Una soddisfazione per il presidente, che considera la realizzazione delle nuove strutture un passaggio importante nella crescita del club.

Il ricordo di Montagnani: «Incarnava i valori di questa terra»

La serata organizzata dalla Tana Gialloblù è stata dedicata a Gigi Montagnani, storico presidente del Modena.

Rivetti ne ha ricordato il legame con la città e con la tifoseria.

«Non è un caso che a Montagnani sia stata dedicata la curva dei nostri straordinari tifosi, lui è stato un grande modenese che incarnava i valori di questa terra».

Il presidente ha poi parlato del proprio rapporto con Modena, città nella quale vive da oltre quarant’anni.

«Con il Modena ho cercato e cerco di restituire alla gente di Modena quello che, da piemontese trapiantato in questo territorio da oltre quarant’anni, ho ricevuto».

Parole accolte con entusiasmo dai sostenitori presenti, che hanno accompagnato l’incontro con richieste di fotografie e autografi.

Rivetti e il sogno Serie A: «Così si costruiscono i cicli e i successi»

Il presidente ha infine richiamato l’esperienza di Montagnani per spiegare come si costruisce un percorso vincente.

«Non arrivarono subito le vittorie in quella stagione, ma dopo un po’».

Rivetti ha ricordato che i successi arrivarono attraverso un lavoro progressivo, fatto di scelte e aggiustamenti.

«Ci furono tentativi, aggiustamenti, correzioni, scelte giuste che poi portarono quel gruppo, quella squadra, a raggiungere la doppia promozione, la Serie A e la salvezza. Così si costruiscono i cicli ed i successi».

Un riferimento al passato che assume un significato particolare nell’attuale stagione, con il Modena secondo in classifica e impegnato a inseguire il Palermo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’entusiasmo attorno alla formazione di Galloppa nasce non soltanto dai risultati, ma anche dalla qualità del gioco e dalla crescita complessiva del progetto societario.

Il messaggio di Rivetti è quello della continuità: costruire una squadra competitiva attraverso il lavoro, senza pretendere che i successi arrivino immediatamente.

Una visione che accompagna il Modena nella sua rincorsa alla capolista rosanero, con l’ambizione di restare protagonista nelle zone alte della classifica.