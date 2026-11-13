Empoli, Seghetti: «La parata su Palumbo è stata la più bella e complicata»

Proprio parlando delle parate più memorabili della stagione, Seghetti ha indicato la partita contro il Palermo, soffermandosi in particolare sull’intervento su Palumbo: «Vado a pescare dalla partita con il Palermo. Sono indeciso tra quella su Johnsen e quella su Palumbo. Direi che per le mie caratteristiche quella su Palumbo è la più bella ed anche la più complicata. Comunque spero sia la prossima la più bella».

Il giovane estremo difensore ha poi analizzato il momento dell’Empoli, senza nascondere il rammarico per i risultati ottenuti nelle ultime uscite: «Sicuramente c’è del rammarico, manca la vittoria e per quanto visto nelle ultime due partite probabilmente meritavamo anche di raccogliere qualche punto in più. Però siamo in crescita, siamo fiduciosi e puntiamo a trasformare questo rammarico in voglia e rabbia positiva per tornare a vincere il prima possibile».

In vista della ripresa del campionato, gli azzurri saranno attesi da tre impegni ravvicinati contro Pisa, Benevento e Verona. Seghetti è consapevole delle difficoltà, ma invita la squadra ad affrontare una partita alla volta: «Saranno tre partite non facili ma in questo campionato sono tutte complicate. Sono squadre attrezzate, forti ed in forma. Noi le affronteremo una per volta dando il massimo, cercando quella vittoria che ci manca».

Spazio anche al percorso personale del portiere, passato dalla Serie C con il Livorno alla Serie B con l’Empoli. Una crescita importante, accompagnata dalla soddisfazione per aver conquistato un posto da titolare: «La scorsa stagione ho giocato in C a Livorno, adesso in Serie B, che è un campionato difficile, sono cambiate velocità, ritmo e qualità. L’impatto non è semplice. Ero andato a Livorno con la convinzione e la determinazione di tornare ad Empoli per affrontare questo campionato e farmi trovare pronto. Lavoro per essere all’altezza sapendo che posso migliorare ancora tanto».

La maglia azzurra, del resto, rappresenta qualcosa di speciale per Seghetti, che veste i colori dell’Empoli da oltre tredici anni: «Indosso la maglia dell’Empoli da oltre 13 anni ed arrivare a farlo in prima squadra è il coronamento di un sogno. Lavoro per ripagare la fiducia della società, vorrei restituire sul campo quello che l’Empoli mi ha dato in tutti questi anni».

Il portiere ha inoltre individuato un aspetto specifico sul quale concentrarsi per continuare a crescere: «Tutti gli aspetti sono ancora da migliorare perché altrimenti non ci sarebbe crescita. Se ne devo scegliere uno dico le uscite alte». Una difficoltà legata soprattutto alle caratteristiche del campionato cadetto: «Passando in Serie B cambia soprattutto la velocità della palla e la qualità. E’ una cosa da limare perché i palloni vanno forte, i cross sono veloci e devo essere incisivo più di quanto non lo sia adesso».

Infine, Seghetti ha raccontato anche il rapporto con il tecnico Andreoletti, che lo aiuta nella gestione degli aspetti difensivi: «Quando curiamo gli aspetti difensivi mi dice quello che si aspetta dal portiere e quello che devo fare. Niente di particolare, comunque, non ci sono cose extra diciamo».

Le ambizioni, però, non mancano. Dopo aver realizzato il sogno di giocare in prima squadra con l’Empoli, il giovane portiere punta a raggiungere i livelli più alti: «Uno l’ho già realizzato, come dicevo prima. L’altro è cercare di arrivare ai massimi livelli e toccare il punto più alto possibile del mio potenziale, senza porsi limiti».