Palermo, Peda: «Inzaghi ha una fame incredibile. Pensiamo solo a noi stessi»

Patryk Peda si è ripreso il Palermo nel momento giusto. Il difensore polacco classe 2002, protagonista del gol realizzato nella trasferta contro il Pisa, ha parlato della stagione rosanero, del rapporto con Filippo Inzaghi e delle ambizioni della squadra.

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, il centrale ha affrontato diversi argomenti, dalla concorrenza nel reparto difensivo alla corsa per la promozione in Serie A, passando per il sogno di tornare a indossare la maglia della Nazionale polacca.





Peda: «Segnare a Pisa davanti ai nostri tifosi è stato ancora più bello»

A Pisa hai segnato nella tua prima partita da titolare in questa stagione: che cosa hai provato, e quanto pesa un gol così dopo un avvio con poco spazio?

«Segnare un gol è sempre una bella emozione, soprattutto contro un avversario di valore come il Pisa. Essere riuscito a segnare davanti ai tantissimi tifosi rosanero presenti in trasferta è stato ancora più bello. Per me è stato anche il primo gol con la maglia del Palermo in Serie B, spero di riuscire a segnarne altri».

Su Inzaghi: «Mai conosciuto una persona con la sua stessa voglia di vincere»

Nel corso dell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Peda ha riservato parole di grande apprezzamento al tecnico rosanero.

Che cosa ti ha dato e che cosa ti sta insegnando Filippo Inzaghi?

«Mister Inzaghi è un allenatore che ti prepara molto bene sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista mentale. Quando ti parla, riesci a percepire tutta la voglia e la determinazione che ha dentro. Non credo di avere mai conosciuto una persona con la sua stessa fame e con la sua stessa voglia di vincere».

Palermo, Peda sulla difesa: «Sappiamo che possiamo migliorare»

Il Palermo segna tanto e con molti giocatori diversi, ma in 11 giornate ha tenuto la porta inviolata solo due volte. Dove può migliorare il reparto difensivo?

«Quest’anno segniamo di più e magari è capitato di concedere qualcosa in più agli avversari in fase difensiva. Vogliamo essere una squadra propositiva e che allo stesso tempo riesce a fare bene anche in fase difensiva. Sappiamo che possiamo migliorare sotto questo aspetto e lavoriamo anche per questo obiettivo».

La concorrenza tra i centrali: «Siamo un gruppo di amici»

Come si vive la concorrenza in un reparto con tanti centrali di livello? Che rapporto c’è tra voi?

«Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo un gruppo di amici. Chi gioca nel tuo stesso ruolo non è un avversario, ma un compagno di squadra. Abbiamo tutti un unico obiettivo, che è quello di vincere insieme, e ognuno cerca di dare il proprio contributo per raggiungerlo».

Le qualità di Peda: «Do sempre il cento per cento»

Il difensore del Palermo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche delle proprie caratteristiche e dei margini di crescita.

Qual è la tua caratteristica migliore e su che cosa senti di dover ancora crescere?

«Credo sia importante partire dall’atteggiamento che metto in ogni allenamento, non soltanto nelle partite. Cerco di dare sempre il cento per cento, anche quando non gioco e il giorno dopo mi alleno insieme ai compagni che non sono scesi in campo. Voglio dare sempre tutto me stesso per il bene della squadra. Penso che tra i miei punti di forza ci sia la capacità di affrontare gli uno contro uno in fase difensiva. Per quanto riguarda gli aspetti da migliorare, credo che si possa sempre crescere, anche nelle caratteristiche in cui si è già raggiunto un buon livello».

Palermo favorito per la Serie A: «Siamo concentrati su noi stessi»

Da fuori vi descrivono come la favorita. Quanto pesa questa etichetta e come la gestite?

«Siamo concentrati su noi stessi, senza pensare agli altri. Vogliamo affrontare una partita alla volta, con la voglia di vincerle tutte. Ogni gara è importante e affronteremo la prossima con la stessa concentrazione di sempre».

Gli attaccanti più difficili: «Pohjanpalo è straordinario»

Qual è l’attaccante più difficile che hai marcato in Serie B?

«Ricordo che quando ho iniziato a giocare in Serie B c’era Massimo Coda, un attaccante che segna tantissimi gol. Silvio Merkaj del Vicenza si distingue per la sua determinazione e per la sua voglia di lottare su ogni pallone. E poi c’è Joel Pohjanpalo, con cui oggi condivido lo spogliatoio ma che in passato ho affrontato anche da avversario. È un attaccante straordinario».

Peda su Vavassori: «Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti»

A proposito di attaccanti cosa ne pensi di Dominic Vavassori? È la rivelazione di questa Serie B?

«Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e ha iniziato molto bene. È un ragazzo giovane, deve continuare a fare quello che sta facendo».

Il sogno della Polonia: «Farò di tutto per tornare in Nazionale»

Hai vestito le maglie delle nazionali giovanili polacche: quanto conta per te la Polonia e quali obiettivi ti dai in biancorosso?

«Ho avuto l’opportunità di giocare anche tre partite con la Nazionale maggiore. Rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bellissimo, un’emozione unica. Farò di tutto per tornare a indossare quella maglia e avere nuovamente l’opportunità di lottare per il mio Paese».

Il futuro al Palermo: «Sono concentrato esclusivamente sulla stagione»

Nella parte conclusiva dell’esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com, Peda ha affrontato anche il tema del proprio futuro in rosanero.

Sei legato al Palermo fino al giugno 2028: ti piacerebbe rimanere in rosanero anche oltre quella scadenza? Avete già iniziato a parlare di rinnovo?

«In questo momento sono concentrato esclusivamente sulla stagione in corso. Non voglio guardare troppo avanti, perché il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite da giocare. Per me la priorità è affrontarle tutte con la massima concentrazione».